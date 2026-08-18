miércoles 19 de agosto de 2026
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18 de agosto de 2026
En Morón.

En un partidazo, Banfield le ganó por penales a Midland y sigue en la Copa Argentina

Banfield estuvo más fino en los penales y avanzó a los cuartos de final tras un vibrante 2 a 2 en la cancha de Morón. Ahora se medirá con Deportivo Riestra.

Banfield sigue en carrera en la Copa Argentina.

Banfield sigue en carrera en la Copa Argentina.

Banfield sigue en carrera en la Copa Argentina.

Banfield sigue en carrera en la Copa Argentina.

En los penales, Banfield estuvo más final y avanzó en la Copa Argentina

Después de un atractivo empate 2 a 2 durante los 90 minutos, Banfield celebró en los penales ante el equipo de la Primera Nacional y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, ante Deportivo Riestra, buscará llegar a las semifinales.

El partido pintaba sencillo para el conjunto de Pedro Troglio tras sacar una diferencia de dos goles antes de los 25 minutos, pero Midland vendió cara la derrota y llevó la definición a los 12 pasos luego de una terrible reacción en el inicio del complemento con dos menos en los primeros 8 minutos.

El Taladro abrió la cuenta a los 15 minutos con un gol de penal de Alexander Machado, que ya lleva dos goles en el Albiverde, y después amplió la ventaja con un golazo de Tomás Adoryán a los 22 para llegar tranquilo al descenso. Sin embargo, en el inicio del complemento, el conjunto del Ascenso salió con todo y rápidamente llegó al empate: a los 4 minutos descontó con un golazo de Facundo Marín y a los 7 con un gol de tiro libre de Genaro Cepeda que rebotó en la barrera y descolocó al arquero.

A Banfield le costó recuperarse de esos dos golpes y no la pasó bien durante el segundo tiempo, ya que el equipo de Joaquín Iturerría se plantó y fue una constante preocupación, aunque le costó lastimar en ataque. Por eso, la definición llegó a los penales y ahí se lució Facundo Sanguinetti, que atajó dos penales y tuvo una gran despedida del club antes de marcharse a Vélez Sarsfield.

¡¡Final del partido: Banfield 2 (4) vs. 2 (3) Midland!!

En los penales, y con Facundo Sanguinetti como figura en la definición, Banfield hizo valer la diferencia de categoría y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Gol de Gómez: Banfield 4 vs. 3 Midland

El mediocampista remató esquinado y le dio la clasificación a Banfield.

Gol de Leguiza: Banfield 3 vs. 3 Midland

En el duelo de arquero, el de Midland venció al de Banfield

Gol de Meriano: Banfield 3 vs. 2 Midland

El defensor de Banfield remató alto y mantiene la ventaja del equipo de Troglio

Gol de Flores: Banfield 2 vs. 2 Midland

Buen remate arriba y contra un palo del delantero para mantener en carrera al equipo de la Primera Nacional.

Gol de Zalazar: Banfield 2 vs. 1 Midland

El extremo pateó fuerte y contra un palo y marcó el segundo de Banfield.

Gol de Recalde: Banfield 1 vs. 1 Midland

El defensor abrió el pie y engañó al arquero de Banfield, que se tiró al otro costado.

Gol de Anselmo: Banfield 1 vs. 0 Midland

Con un fuerte remate contra el palo, el delantero puso el 1 a 0 para Banfield

Otra vez atajó Sanguinetti: Banfield 0 vs. 0 Midland

Esta vez se quedó parado y le atajó el remate a Rodrigo Cao.

Atajo Leguiza: Banfield 0 vs. 0 Midland

El arquero de Midland se lució y tapó el disparo de Bruno Sepulveda.

Atajo Sanguinetti: Banfield 0 vs. 0 Midland

El arquero de Banfield adivinó el palo del remate de Rossetti

Se vienen los penales en la cancha de Morón

Banfield y Midland, a todo o nada desde los 12 pasos.

Final del partido: Banfield 2 vs. 2 Midland

El ganador del cruce entre el Taladro y el conjunto de la Primera Nacional se define desde los 12 pasos.

Se lo perdió Banfield en el final

En tiempo adicionado, y tras un centro de Santiago López García desde la derecha, Anselmo se impuso en el área, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Tiempo cumplido. Se adicionaron cuatro minutos.

Banfield y Midland van por el triunfo

Tras la gran reacción del equipo de la Primera Nacional, el partido se emparejo y está abierto para cualquiera. En los últimos 15 minutos, ambos van por la victoria.

GOL DE MIDLAND

Sobre los 7 minutos, Genaro Cepeda se hizo cargo de un tiro libre y con un remate que rebotó en un defensor de Banfield y que descolocó a Sanguinetti puso el 2 a 2 en menos de cuatro minutos.

GOL DE MIDLAND

Gran remate de Facundo Marín desde afuera del área para el descuento del equipo del Oeste en el inicio del complemento.

Inició el segundo tiempo en Morón

Banfield y Midland disputan los últimos 45 minutos.

Final del primer tiempo: Banfield 2 vs. 0 Midland

El equipo de Pedro Troglio gana cómodo en el encuentro válido por los octavos de final de la Copa Argentina.

Se juegan los últimos minutos del primer tiempo

Banfield no sufre y le gana cómodo a Midland sobre los 40 minutos.

Midland se perdió el descuento ante Banfield

El equipo de Joaquín Iturrería avisó con un remate de Camaño dentro del área que pasó muy cerca del palo derecho de Sanguinetti.

GOOOOOOOL DE BANFIELD

Tomás Adoryán capturó un rebote en el borde del área y sacó un violento remate sobre los 22 minutos para clavar el 2 a 0 en la cancha de Morón.

Sanguinetti salvó a Banfield

El arquero de Banfield, que disputa su último partido en la institución, respondió bien ante un remate de Marín de media distancia.

GOOOOOOOOL DE BANFIELD

Sobre los 15, Alexander Machado se hizo cargo de la falta y con un remate esquinado desde los 12 pasos, puso el 1 a 0 a favor de Banfield.

Penal para Banfield

A los 13 minutos, y tras un pase entrelíneas de Tomás Adoryán, Brandon Oviedo se metió por sorpresa dentro del área y fue derribado por Cepeda. Amiconi no dudó y cobró penal.

Arrancó el partido

En la cancha de Morón, Banfield y Midland disputan los primeros 45 minutos.

Formaciones confirmadas de Banfield y Midland

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Tomás Adoryán y Lisandro Piñero; Mathias Hernández y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño y Facundo Marín; Uriel Guzmán y Ezequiel Bulacio. DT: Joaquín Iturrería

Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Nuevo Francisco Urbano. TV: TyC Sports.

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