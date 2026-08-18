En un partidazo, Banfield le ganó por penales a Midland y sigue en la Copa Argentina

En los penales, Banfield estuvo más final y avanzó en la Copa Argentina
Después de un atractivo empate 2 a 2 durante los 90 minutos, Banfield celebró en los penales ante el equipo de la Primera Nacional y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, ante Deportivo Riestra, buscará llegar a las semifinales.
El partido pintaba sencillo para el conjunto de Pedro Troglio tras sacar una diferencia de dos goles antes de los 25 minutos, pero Midland vendió cara la derrota y llevó la definición a los 12 pasos luego de una terrible reacción en el inicio del complemento con dos menos en los primeros 8 minutos.
El Taladro abrió la cuenta a los 15 minutos con un gol de penal de Alexander Machado, que ya lleva dos goles en el Albiverde, y después amplió la ventaja con un golazo de Tomás Adoryán a los 22 para llegar tranquilo al descenso. Sin embargo, en el inicio del complemento, el conjunto del Ascenso salió con todo y rápidamente llegó al empate: a los 4 minutos descontó con un golazo de Facundo Marín y a los 7 con un gol de tiro libre de Genaro Cepeda que rebotó en la barrera y descolocó al arquero.
A Banfield le costó recuperarse de esos dos golpes y no la pasó bien durante el segundo tiempo, ya que el equipo de Joaquín Iturerría se plantó y fue una constante preocupación, aunque le costó lastimar en ataque. Por eso, la definición llegó a los penales y ahí se lució Facundo Sanguinetti, que atajó dos penales y tuvo una gran despedida del club antes de marcharse a Vélez Sarsfield.
¡¡Final del partido: Banfield 2 (4) vs. 2 (3) Midland!!
En los penales, y con Facundo Sanguinetti como figura en la definición, Banfield hizo valer la diferencia de categoría y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.
Gol de Gómez: Banfield 4 vs. 3 Midland
El mediocampista remató esquinado y le dio la clasificación a Banfield.
¡BANFIELD AVANZÓ EN COPA ARGENTINA!El Taladro superó a Midland por penales y se clasificó a cuartos de final del torneo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/GRFE8ihCH4— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
Gol de Leguiza: Banfield 3 vs. 3 Midland
En el duelo de arquero, el de Midland venció al de Banfield
Gol de Meriano: Banfield 3 vs. 2 Midland
El defensor de Banfield remató alto y mantiene la ventaja del equipo de Troglio
Gol de Flores: Banfield 2 vs. 2 Midland
Buen remate arriba y contra un palo del delantero para mantener en carrera al equipo de la Primera Nacional.
Gol de Zalazar: Banfield 2 vs. 1 Midland
El extremo pateó fuerte y contra un palo y marcó el segundo de Banfield.
Gol de Recalde: Banfield 1 vs. 1 Midland
El defensor abrió el pie y engañó al arquero de Banfield, que se tiró al otro costado.
Gol de Anselmo: Banfield 1 vs. 0 Midland
Con un fuerte remate contra el palo, el delantero puso el 1 a 0 para Banfield
Otra vez atajó Sanguinetti: Banfield 0 vs. 0 Midland
Esta vez se quedó parado y le atajó el remate a Rodrigo Cao.
Atajo Leguiza: Banfield 0 vs. 0 Midland
El arquero de Midland se lució y tapó el disparo de Bruno Sepulveda.
Atajo Sanguinetti: Banfield 0 vs. 0 Midland
El arquero de Banfield adivinó el palo del remate de Rossetti
Se vienen los penales en la cancha de Morón
Banfield y Midland, a todo o nada desde los 12 pasos.
Final del partido: Banfield 2 vs. 2 Midland
El ganador del cruce entre el Taladro y el conjunto de la Primera Nacional se define desde los 12 pasos.
Se lo perdió Banfield en el final
En tiempo adicionado, y tras un centro de Santiago López García desde la derecha, Anselmo se impuso en el área, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.
Tiempo cumplido. Se adicionaron cuatro minutos.
Banfield y Midland van por el triunfo
Tras la gran reacción del equipo de la Primera Nacional, el partido se emparejo y está abierto para cualquiera. En los últimos 15 minutos, ambos van por la victoria.
GOL DE MIDLAND
Sobre los 7 minutos, Genaro Cepeda se hizo cargo de un tiro libre y con un remate que rebotó en un defensor de Banfield y que descolocó a Sanguinetti puso el 2 a 2 en menos de cuatro minutos.
¡EMPATÓ MIDLAND!A los 53' y tras un desvío en la barrera, Recalde puso el 2-2 ante #Banfield en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/nRVg5IVOGw— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
GOL DE MIDLAND
Gran remate de Facundo Marín desde afuera del área para el descuento del equipo del Oeste en el inicio del complemento.
¡GO-LA-ZO DE MIDLAND!A los 49', Marín marcó el 2-1 ante Banfield. Minutos después, Recalde empató el encuentro. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/LNPwuABxwo— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
Inició el segundo tiempo en Morón
Banfield y Midland disputan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo: Banfield 2 vs. 0 Midland
El equipo de Pedro Troglio gana cómodo en el encuentro válido por los octavos de final de la Copa Argentina.
Se juegan los últimos minutos del primer tiempo
Banfield no sufre y le gana cómodo a Midland sobre los 40 minutos.
Midland se perdió el descuento ante Banfield
El equipo de Joaquín Iturrería avisó con un remate de Camaño dentro del área que pasó muy cerca del palo derecho de Sanguinetti.
GOOOOOOOL DE BANFIELD
Tomás Adoryán capturó un rebote en el borde del área y sacó un violento remate sobre los 22 minutos para clavar el 2 a 0 en la cancha de Morón.
¡GOLAZO DE BANFIELD!A los 22', Adoryan puso el 2-0 ante Midland en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/GTsl7NOE5K— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
Sanguinetti salvó a Banfield
El arquero de Banfield, que disputa su último partido en la institución, respondió bien ante un remate de Marín de media distancia.
GOOOOOOOOL DE BANFIELD
Sobre los 15, Alexander Machado se hizo cargo de la falta y con un remate esquinado desde los 12 pasos, puso el 1 a 0 a favor de Banfield.
¡BANFIELD ABRIÓ EL MARCADOR!A los 15', Machado, de penal, marcó el 1-0 ante Midland. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/2wVNZMl8Id— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
Penal para Banfield
A los 13 minutos, y tras un pase entrelíneas de Tomás Adoryán, Brandon Oviedo se metió por sorpresa dentro del área y fue derribado por Cepeda. Amiconi no dudó y cobró penal.
EL PENAL QUE SANCIONARON EN FAVOR DE BANFIELD. Posteriormente, Machado puso el 1-0 ante Midland: ¿Qué te pareció? #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/qqzG3uEx5W— TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026
Arrancó el partido
En la cancha de Morón, Banfield y Midland disputan los primeros 45 minutos.
Formaciones confirmadas de Banfield y Midland
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Tomás Adoryán y Lisandro Piñero; Mathias Hernández y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio
Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño y Facundo Marín; Uriel Guzmán y Ezequiel Bulacio. DT: Joaquín Iturrería
Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Nuevo Francisco Urbano. TV: TyC Sports.