En un partidazo, Banfield le ganó por penales a Midland y sigue en la Copa Argentina

En los penales, Banfield estuvo más final y avanzó en la Copa Argentina

Después de un atractivo empate 2 a 2 durante los 90 minutos, Banfield celebró en los penales ante el equipo de la Primera Nacional y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, ante Deportivo Riestra, buscará llegar a las semifinales.

El partido pintaba sencillo para el conjunto de Pedro Troglio tras sacar una diferencia de dos goles antes de los 25 minutos, pero Midland vendió cara la derrota y llevó la definición a los 12 pasos luego de una terrible reacción en el inicio del complemento con dos menos en los primeros 8 minutos.

El Taladro abrió la cuenta a los 15 minutos con un gol de penal de Alexander Machado, que ya lleva dos goles en el Albiverde, y después amplió la ventaja con un golazo de Tomás Adoryán a los 22 para llegar tranquilo al descenso. Sin embargo, en el inicio del complemento, el conjunto del Ascenso salió con todo y rápidamente llegó al empate: a los 4 minutos descontó con un golazo de Facundo Marín y a los 7 con un gol de tiro libre de Genaro Cepeda que rebotó en la barrera y descolocó al arquero.

A Banfield le costó recuperarse de esos dos golpes y no la pasó bien durante el segundo tiempo, ya que el equipo de Joaquín Iturerría se plantó y fue una constante preocupación, aunque le costó lastimar en ataque. Por eso, la definición llegó a los penales y ahí se lució Facundo Sanguinetti, que atajó dos penales y tuvo una gran despedida del club antes de marcharse a Vélez Sarsfield.