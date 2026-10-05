lunes 05 de octubre de 2026
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5 de octubre de 2026
Esta tarde.

Susto en Turdera por el incendio de un colectivo dentro de la terminal

Ocurrió en el playón de la línea 318. El incendio obligó a desplegar un operativo de urgencia en el lugar.

El incendio ocurrió en la terminal de la línea 318.

El incendio ocurrió en la terminal de la línea 318.

El personal de la línea 318 se llevó un fuerte susto tras el principio de incendio de un colectivo en la localidad de Turdera. El fuego fue controlado sin mayores inconvenientes.

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en la terminal de colectivos ubicada sobre la calle Vicente López al 1200, en las inmediaciones del estadio de Temperley y el Parque Finky. Según pudo averiguar La Unión, el incendio se desató en la parte trasera de un colectivo.

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Operativo tras el incendio

Cuartel central de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Cuartel central de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Tras el llamado de emergencia, desde la zona céntrica de Lomas de Zamora salió rápidamente una dotación para ocuparse del incendio. Muchos vecinos vieron a la autobomba a toda velocidad por la avenida Hipólito Yrigoyen.

Entre los bomberos y el personal de la empresa de colectivos pudieron controlas las llamas sin problemas. Fuentes oficiales indicaron a este medio que sólo fue un principio de incendio y que no hubo personas heridas. Todo quedó en un susto.

Además de los Bomberos de Lomas, el operativo también contó con la participación del personal de Defensa Civil y de efectivos policiales de la jurisdicción, con tareas de prevención.

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