Gastón Gaudio y Ricardo Bochini encabezaron un encuentro este viernes junto a socios e hinchas de Independiente en Lomas de Zamora con motivo de las próximas elecciones en el club de Avellaneda que se realizarán el domingo 13 de diciembre.

La convocatoria estuvo impulsada por los espacios Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo para dialogar con los socios de la zona sur del Gran Buenos Aires sobre el proyecto deportivo e institucional del ex tenista.

Además, el encuentro estuvo orientado al diálogo con hinchas y socios de Independiente de la zona sur del Gran Buenos Aires. Todo se dio en el marco del intercambio de pensamientos y consultas por parte de la masa societaria del club de Avellaneda, pero en este caso apuntar a la fortaleza del club en Lomas de Zamora.

Gastón Gaudio es un ex tenista nacido en Adrogué hace 47 años y con un fuerte arraigo con el conurbano bonaerense. En sus inicios se desempeño desde los seis años en el Lawn Tenis Club de Temperley.

Luego de haberse retirado de la actividad profesional, incursiona como empresario y al ser hincha de Independiente decidió intercambiar pensamientos con los socios del club de Avellaneda. En un acto multitudinario en la Avenida Hipólito Yrigoyen 8428, el cual tuvo como objetivo dialogar sobre el futuro institucional y deportivo del club, el ex tenista sostuvo: "Lo que deseo es que la Ciudad Roja que impulsamos tenga una debilidad por la pensión con los chicos de Independiente que tenga el colegio lo más cerca posible, como cualquier chico de 13, 14 años, y que tenga una vida social con un buen desarrollo de los juveniles. Ser un club con un rol social importante es a lo que apuntamos, para que puedan venir a probarse a Independiente desde cualquier parte del país".

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El rol de Ricardo Bochini junto a los hinchas en Lomas de Zamora

El máximo ídolo de la historia de Independiente también estuvo presente en el acto. Ante la gran cantidad de gente que se hizo presente en el Círculo Católico de Lomas de Zamora, el ex futbolista de 72 años de edad, cumplirá la función de Asesor Deportivo en caso de imponerse en las próximas elecciones.

En diálogo con Diario La Unión, Ricardo Bochini opinó sobre la gran cantidad de gente que asistió al evento: "Le quiero agradecer a la gente que me demuestra su cariño siempre desde que empecé a jugar hasta el día de hoy. Estoy apoyando a Gastón Gaudio porque tengo mucha confianza y lo conozco desde hace muchos años, estuvimos juntos en Qatar donde presentamos el avión de Diego Maradona. Siempre todo lo que dijo lo cumplió, me ofreció ser asesor futbolítico de él y todos queremos que Independiente sea el de las mejores épocas".