Gastón Gaudio recordó sus 60 alocados días en Las Vegas: "Me descarrilé"

Gastón Gaudio estuvo como invitado en Otro día perdido, en El Trece, y contó los detalles de su alocada estadía en Las Vegas luego de su retiro del tenis profesional. Mario Pergolini quedó descolocado al escuchar las picantes confesiones del oriundo de Temperley.
“Me descarrilé un poco. Me asusté, me asusté un poco. O sea, me asusté porque, bueno, también muchos años contenido, ¿entendés? No quiero entrar en detalles”, contó Gastón Gaudio jugando al misterio.
El extenista dio detalles de su particular estadía en Los Ángeles: “Me fui a Las Vegas. Me fui a Las Vegas y dije, ‘bueno, vamos con cinco amigos’. Uno tenista. Que también se fue a... O sea, no, pero pará. Lo más gracioso es que nos fuimos por siete días, más de siete días en Las Vegas. Es una barbaridad, siete días. Es una locura”.
Las andanzas de Gastón Gaudio
Durante la entrevista con Mario Pergolini, Gastón Gaudio siguió contando esas andanzas. “¿Estaba Tyson en la anécdota?”, quiso saber Agustín Aristarán. “No, Tyson no, pero pasamos historias porque no fueron siete nos quedamos 60”, sorprendió.
“Fui por siete días y nos quedamos 60 días. Las Vegas siempre es de noche. No ves nunca la luz y aparte está comprobado que te ponen como en el aire acondicionado, te ponen oxígeno para que te cueste mucho más dormir y estés siempre despierto, para que puedas ir jugando en las mesas”, expuso el extenista.
“Te digo cuando me asusté, dije, ‘bueno, ya me parece que está yendo de las manos y al día 58 me fui’. Me fui y dos quedaron. Dos amigos más se quedaron, dos días más. No voy a decirte lo que pasó, pero terminó mal. Pero yo me escapé. Sí, mal de policía, mal”, contó Gastón Gaudio sobre ese viaje con amigos.