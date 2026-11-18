Una moto y un auto protagonizaron un fuerte choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Dos personas resultaron heridas y toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.

La violenta colisión ocurrió este miércoles por la mañana en el cruce de las calles Capitán Sarmiento y Evaristo Carriego . La colisión involucró a un taxi y a una motocicleta conducida por una mujer que llevaba a un menor.

Persecución. Roba ruedas chocaron contra el auto de una mujer que salía de una operación

El auto circulaba por Evaristo Carriego. Al llegar a la mencionada esquina, fue impactado por la moto, que iba por Capitán Sarmiento. El golpe fue en la parte trasera del coche.

Si bien los vehículos no iban a gran velocidad, el impacto hizo que la mujer y el menor salieran despedidos . Dieron una vuelta en el aire y cayeron sobre el asfalto. Milagrosamente, ninguno resultó herido de gravedad.

El choque quedó filmado y abrió el debate

Un auto y una moto protagonizaron un fuerte choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora. Ocurrió en la esquina de Evaristo Carriego y Capitán Sarmiento. https://t.co/mavVemPMnO — Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 18, 2026

La secuencia quedó filmada por la cámara de un vecino de la zona. En la grabación se puede observar que la mujer logró levantarse por sus propios miedos, aparentemente sin heridas de consideración. El menor sufrió un golpe en la pierna, pero enseguida manifestó que se encontraba bien.

El video se volvió viral en las redes sociales y abrió el debate sobre la responsabilidad de cada vehículo. Mientras algunos sostenían que ninguno de los dos atinó a frenar en la esquina, otros señalaron que la moto debió haber bajado la velocidad para evitar el impacto.

Más allá de quién tuvo la culpa, los vecinos de la zona sostienen que en esa esquina hay accidentes todas las semanas, debido a que no hay semáforo ni lomos de burro que obliguen a los vehículos a frenar.