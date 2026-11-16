Una vecina de Temperley tuvo una trágica muerte al chocar su camioneta con un camión en la Ruta 6. El conductor del otro vehículo quedó imputado por homicidio culposo.

El terrible episodio ocurrió el viernes pasado en las inmediaciones del cruce de la Ruta 6 y la Ruta 53 , en la localidad de El Peligro . Una mujer manejaba una Toyota RAV4 en dirección a La Plata y protagonizó un accidente que le terminó costando la vida.

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Por causas que se investigan, la camioneta de la señora chocó desde atrás con un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril. El fuerte impacto, producido a gran velocidad, provocó que la camioneta volcara sobre la calzada.

Tras el choque, se organizó un operativo de urgencia en el lugar para asistir a los involucrados. Se hicieron presentes efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de la misma localidad, personal médico de AUBASA y personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica.

Los profesionales de la salud comprobaron que el conductor del camión, de 45 años, no tenía heridas de gravedad y estaba fuera de peligro. Lamentablemente, la mujer que manejaba la camioneta no tuvo la misma suerte: el violento choque le provocó la muerte al instante.

La víctima fue identificada como María Marcela Sejas, de 61 años, con domicilio registrado en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora. Su camioneta quedó destruida casi en su totalidad.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias en las que se produjo el terrible choque y vuelco que terminó con la vida de la vecina de Temperley. El hombre que manejaba el camión quedó imputado por “homicidio culposo” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº12 de La Plata.