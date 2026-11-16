La modelo e influencer Sofía “Jujuy” Jiménez está en pareja desde el año pasado.

La modelo e influencer Sofía “Jujuy” Jiménez (35) sorprendió a sus seguidores al anunciar que está cursando su primer embarazo junto al empresario y rugbier salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

La influencer compartió la feliz noticia junto a su audiencia en el streaming Rumis y, al mismo tiempo, anunció que daría un paso al costado del ciclo, para poder transitar tranquila esta nueva etapa.

“Tomé una decisión y noviembre va a ser mi último mes en el programa. Porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante, que siento que me va a marcar para siempre. Es un gran cambio”, reflexionó antes de confesar que está en la dulce espera.

Luego, llevó la gran noticia a sus redes sociales, acompañada de un carrete de imágenes de momentos en los que guardó su embarazo bajo llave.

View this post on Instagram

Con una fotografía abrazada a su pareja, la modelo mostró el test de embarazo positivo. “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto”, escribió en la publicación que reúne aproximadamente 55 mil me gustas. “Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ" , anunció.

Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea oficializaron su romance a comienzos de 2026 tras conocerse en Tilcara a mediados de septiembre de 2025.