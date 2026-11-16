Ezeiza: murió un futbolista juvenil tras un golpe en la cabeza en un partido.

Un futbolista juvenil de las inferiores de Fútbol Club Ezeiza murió este domingo, días después de sufrir un fuerte impacto en la cabeza durante un partido ante Deportivo Muñiz, por la Copa de Plata de Juveniles C de la AFA.

El joven, identificado como Abel Gamarra Núñez, integraba la categoría 2008 de la institución de Ezeiza. El episodio ocurrió durante un encuentro de Quinta División disputado en el complejo del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz.

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Según la información publicada por El Diario Sur, el jugador recibió un pelotazo en la cabeza luego de un rechazo y cayó al campo de juego sin reaccionar. Tras ser asistido, fue trasladado a un centro médico, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de su cuadro.

A raíz de la emergencia, el partido fue suspendido y tampoco se disputó el encuentro de Sexta División que estaba programado a continuación.

También jugaba al futsal en Nueva Estrella de Ezeiza

Además de vestir la camiseta de Fútbol Club Ezeiza, Abel Núñez integraba el plantel de Reserva de futsal de Nueva Estrella, institución deportiva de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los días posteriores al accidente, Fútbol Club Ezeiza había comunicado el estado de salud del futbolista y convocado a una cadena de oración para acompañar su recuperación. Sin embargo, este domingo se confirmó su fallecimiento.

La noticia también tuvo consecuencias en la actividad deportiva de Nueva Estrella, que resolvió suspender toda la jornada prevista para ese domingo. Entre los encuentros cancelados estaba el compromiso frente a Argentinos Juniors.

La Asociación Atlética Argentinos Juniors también expresó sus condolencias y confirmó la suspensión del partido de futsal.

Por su parte, Fútbol Club Ezeiza publicó un mensaje de despedida para acompañar a los familiares, amigos y compañeros del joven. La muerte del futbolista generó numerosas muestras de pesar entre las instituciones y las personas vinculadas al fútbol juvenil.