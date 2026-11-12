Falleció Ricardo Rodríguez: El Negro jugó en Banfield y fue técnico de Los Andes

Murió El Negro Rodríguez, ex jugador de Banfield y DT de Los Andes.

El fútbol argentino despide a Ricardo “El Negro” Rodríguez, exjugador y director técnico que murió este miércoles 12 de noviembre, a los 72 años, en Buenos Aires. A lo largo de su extensa trayectoria, dejó un fuerte recuerdo en la Zona Sur tras vestir la camiseta de Banfield como futbolista y ocupar los bancos de suplentes de Los Andes y Talleres de Remedios de Escalada.

Ricardo Rodríguez construyó un largo recorrido en el fútbol nacional e internacional, primero como defensor y luego en su rol de entrenador. En su etapa como jugador, defendió los colores de Banfield, además de pasar por San Lorenzo, All Boys, Almagro, Estudiantes de Buenos Aires y Arsenal. En el exterior, sumó experiencias en el Atlético de Madrid y en el Atlético Bucaramanga de Colombia.

Tras colgar los botines, inició su carrera como director técnico en 1997. En el sur del conurbano bonaerense, su trayectoria quedó marcada por haber conducido Los Andes y Talleres de Remedios de Escalada. Además, su último paso profesional como entrenador también tuvo acento regional, ya que dirigió a El Porvenir durante 2025.

Los otros clubes en los que El Negro dejó su huella Más allá de su vínculo con los clubes del sur, Rodríguez forjó una fuerte identificación con All Boys, institución en la que tuvo tres etapas y se ubicó como el tercer técnico con más partidos dirigidos en la historia del club de Floresta. Junto con José Romero, fue uno de los únicos dos entrenadores en conducir al Albo en tres categorías diferentes, recordándose especialmente su victoria 2 a 0 ante Boca en la Bombonera durante la temporada 2013/2014.

Otro punto alto de su carrera fue Atlético Tucumán, donde dirigió 56 encuentros oficiales entre julio de 2012 y noviembre de 2013 en la Primera B Nacional, logrando un recordado triunfo 3 a 1 en el clásico ante San Martín por la Copa Argentina. En esa provincia también estuvo al frente de Central Norte (2020-2021), Juventud Unida de Tafí Viejo (2022) y Sportivo Guzmán (2023). Su currículum como DT se completa con pasos por Defensa y Justicia, Platense, Racing de Córdoba, Deportivo Laferrere, Independiente Rivadavia y Atlante de México.

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