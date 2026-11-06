Banfield reaccionó a puro corazón y rescató un punto ante Atlético Tucumán

Banfield no bajó los brazos y sumó un buen punto ante Atlético Tucumán

En un partido clave en la lucha por el descenso, Banfield mostró garra y corazón para recuperarse de un flojo primer tiempo y rescató un empate por 2 a 2 ante Atlético Tucumán por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Gracias a este resultado, el Taladro mantuvo la diferencia con el Decano en la tabla de los promedios y evitó caer al último lugar de cara a la próxima temporada, posición en la que iniciará el conjunto tucumano sin contar a los dos ascendidos.

Esto le permitió a Banfield terminar el torneo con una leve sonrisa, ya que levantó un compromiso muy complicado después de estar 0-2 abajo e impidió que su rival lo supere en el acumulado, a pesar de que sumó un nuevo partido sin poder ganar en el estadio Florencio Sola.

La reacción del local se dio en el complemento. Después de un flojo primer tiempo, en el que además le anularon un gol a los 2 minutos por una polémica posición adelantada, el equipo de Pedro Troglio salió a jugar el complemento con otro ímpetu y tuvo recompensa: con goles Alexander Machado y Lautaro Gómez, llegó al empate y sumó un buen punto pensando en el 2027.