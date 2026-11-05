La sanción que sufrirá Banfield ante Atlético Tucumán en el Florencio Sola

La cargada de los hinchas de Banfield a Lanús en el último Clásico del Sur.

Banfield se prepara para cerrar la fase regular del Torneo Clausura en el Florencio Sola, pero el clima en Peña y Arenales estará lejos de ser una fiesta completa. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) notificó formalmente a la dirigencia del club que el encuentro de este viernes ante Atlético Tucumán se disputará con un aforo reducido al 50% en la tribuna Osvaldo Fani.

La dura sanción del organismo provincial responde de manera directa a los graves incidentes registrados durante el Clásico del Sur frente a Lanús, donde se constató la detonación de bombas de estruendo provenientes de la tribuna Fani y la presencia de hinchas colgados peligrosamente del alambrado perimetral en el sector Valentín Suárez. Asimismo, las autoridades sumaron como antecedente inmediato como la invasión de un simpatizante al campo de juego en el compromiso previo disputado ante Rosario Central.

Además del recorte de público en la cabecera afectada, la resolución gubernamental prohíbe explícitamente colgar cualquier tipo de bandera en el alambrado perimetral de la tribuna Valentín Suárez, buscando garantizar la total visibilidad de las cámaras de seguridad y de los efectivos policiales abocados al operativo.

Sanción de APREVIDE para el partido ante Atl. Tucumán. Más información: https://t.co/Vn42sxpOgb https://t.co/rUglv2iqcy — Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 5, 2026 El informe de Banfield con respecto a la sanción Desde la Comisión Directiva de Banfield informaron que, ante las limitaciones de espacio, el ingreso para los socios con cuota al día requerirá una reserva previa a través de la plataforma digital del club, mientras que el remanente para no socios se comercializará exclusivamente de forma online a través de AccessFan. Las boleterías físicas del estadio permanecerán cerradas durante toda la jornada del viernes para evitar aglomeraciones en los accesos.

Banfield y Atlético Tucumán se encuentran en los últimos puestos de la tabla anual. El Taladro suma 32 unidades, mientras que el Decano alcanzó los 31 puntos, por lo que ambos se salvaron del descenso, aunque ya no tienen chances de clasificarse a los playoffs. Por su parte, el equipo dirigido por Pedro Troglio suma 14 puntos en su zona y cumplió un campeonato irregular. "El Lencho es nuestra casa, y cuidarla depende de todos. Cada restricción la sienten los socios, las socias y los hinchas que van a alentar en paz. Socio y simpatizante: el viernes, como siempre, aliente a Banfield", finaliza el comunicado del club.

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