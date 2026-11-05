Desestimaron una de las denuncias contra la jauría que ataca en Temperley, Turdera y Llavallol

Una de las denuncias presentada por los ataques de una jauría contra animales domésticos en Llavallol , Temperley y Turdera, fue desestimada por la fiscalía, que consideró que, con los elementos reunidos hasta el momento, no es suficiente para impulsar una acción penal.

Según pudo averiguar La Unión , la decisión fue firmada el fiscal Fernando Gustavo Fernández , de la UFI 6 de Lomas de Zamora. En la resolución, el funcionario aclaró que la medida no impide que el expediente vuelva a ponerse en marcha si aparecen nuevas pruebas.

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Además de comunicar la decisión al Juzgado de Garantías y notificar a la denunciante, la fiscalía dispuso librar un oficio al director del Centro de Zoonosis del Municipio de Lomas de Zamora.

El objetivo es remitirle una copia digitalizada de la denuncia presentada para que el área municipal evalúe qué intervención considera correspondiente.

Brutal ataque de la jauria contra un gato registrado por una cámara de seguridad durante la madrugada se suma a los hechos reiterados denunciados por vecinos de Llavallol, Temperley y Turdera. pic.twitter.com/oOlQbBFwJ3 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 16, 2026

La denuncia colectiva contra la jauría sigue en pie

La decisión se conoce después de meses de reclamos de vecinos de distintas zonas de Llavallol, Temperley y Turdera, quienes denunciaron ataques de perros que se desplazarían en grupo, principalmente durante la noche, y que habrían provocado la muerte de gatos y otros animales domésticos.

En las últimas semanas, los damnificados habían impulsado una presentación colectiva y una campaña de recolección de firmas para reclamar una intervención de las autoridades.

La desestimación de una de las presentaciones no alcanza a la denuncia colectiva impulsada por otros vecinos, que aportaron fotografías, videos y distintas pruebas sobre los ataques. Esa presentación continúa en trámite ante la misma UFI 6 de Lomas de Zamora.