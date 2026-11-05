Pampita y Martín Pepa, nuevamente separados: "Ella es muy..."

Aseguran que Pampita y Martín Pepa están nuevamente separados , en medio de varias idas y vueltas, y que ruptura se produjo hace un par de semana. Yanina Latorre reveló los motivos de este distanciamiento y aseguró que la modelo tendría esperanzas en recuperar la relación.

“Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”, reveló Yanina Lotorre en SQP , al contar que la modelo no estaría atravesando este momento de la mejor manera y que preferiría mantener la situación en su intimidad.

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Según contó Yanina Latorre, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía alrededor de un mes, después de finalizar su temporada de polo en el exterior.

De todos modos, el reencuentro no habría alcanzado para resolver las diferencias que arrastraba la pareja. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó Yanina Latorre , al referirse a los motivos de esta nueva ruptura.

Pampita y Martín Pepa, separados.

“Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo la conductora.

Finalmente, la Yanina Latorre volvió a resaltar los motivos que habrían provocado el distanciamiento y sumó un dato sobre cómo sería vista la relación desde el entorno del polista.

“Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”, sentenció sobre los escandalosos motivos del fin de la relación entre ambos.