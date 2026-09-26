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26 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Se conoció la verdadera razón por la cual Pampita no quiere casarse con Martín Pepa

Pampita sigue junto a Martín Pepa, luego de varias idas y vueltas, y contó los motivos que la llevan a no querer formalizar la relación.

Pampita y Martín Pepa.&nbsp;

Pampita y Martín Pepa. 

El romance de Pampita con Martin Pepa se pudo consolidar después de muchas idas y vueltas de la pareja y de los compromisos laborales de ambos. La modelo se animó a hablar de un posible y futuro matrimonio con el polista.

"Tendríamos por lo menos que vivir en el mismo país y hoy por hoy, no lo vemos. Apostamos a nuestros trabajos y tenemos hijos... es difícil casarme y tener una relación a distancia", dijo Pampita en LAM sobre la chance de casarse.

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Pampita admitió que este tipo de vínculo no es el que hubiera soñado: "La relación a distancia es difícil, no tenerte en el día a día también pero es la que nos toca... Todas mis amigas me dicen que lo aproveche, que tengo tiempo para mí, que es lo ideal pero para mí no. Me gusta el compartir".

Pampita no quiere otro casamiento

Pampita se casó con Martín Barrantes en 2002 y se separaron dos años después y con Roberto García Moritán estuvo casada entre 2019 y 2024. Con Benjamín Vicuña no formalizaron la relación.

Martín Pepa y Pampita.
Martín Pepa y Pampita.

De todas maneras, Pampita fue muy sincera al momento de decir que el casamiento no es, en su presente, una situación que le quite el sueño y que tenga intenciones de concretar.

"Aposté tanto al amor durante toda mi vida que ahora me dejo sorprender, me dejo llevar porque lo anterior no salió bien", aseguró la modelo sobre otro paso por el Registro Civil.

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