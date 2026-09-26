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26 de septiembre de 2026
Expectativa.

Cómo será la nueva edición de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity regresa el lunes a la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y con 24 participantes que se las traen.

Vuelve MasterChef Celebrity.&nbsp;

Vuelve MasterChef Celebrity. 

Este lunes a las 22,15 Telefe estrena la quinta temporada de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Esta edición contará con 24 figuras que se someterán a la presión de las hornallas, como Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio y Julieta Nair Calvo.

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También serán de la partida Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Como parte de una estrategia multiplataforma para todas las audiencias Streams Telefe presentará cada noche desde las 22 hs. la reacción en vivo junto a Cachete Sierra y Lola Latorre.

Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

MasterChef Celebrity, de regreso.

MasterChef Celebrity, de regreso.

Dónde se puede seguir a MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, MasterChef Celebrity se podrá disfrutar en las pantallas de Telefe y HBO Max, en simultáneo en cada episodio estreno.

Al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego, a la semana siguiente, los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), con maratones especiales los fines de semana. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

Producido por Telefe junto a Boxfish, el formato distribuido por Banijay Rights regresa renovado para disfrutar de toda la adrenalina y creatividad de las cocinas más famosas.

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