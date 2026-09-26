Cómo será la nueva edición de MasterChef Celebrity

Este lunes a las 22,15 Telefe estrena la quinta temporada de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Esta edición contará con 24 figuras que se someterán a la presión de las hornallas, como Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio y Julieta Nair Calvo.

Lo que vendrá. MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno en Telefe

También serán de la partida Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Como parte de una estrategia multiplataforma para todas las audiencias Streams Telefe presentará cada noche desde las 22 hs. la reacción en vivo junto a Cachete Sierra y Lola Latorre.

Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

MasterChef Celebrity, de regreso.

Dónde se puede seguir a MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, MasterChef Celebrity se podrá disfrutar en las pantallas de Telefe y HBO Max, en simultáneo en cada episodio estreno.

Al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego, a la semana siguiente, los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), con maratones especiales los fines de semana. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

Producido por Telefe junto a Boxfish, el formato distribuido por Banijay Rights regresa renovado para disfrutar de toda la adrenalina y creatividad de las cocinas más famosas.