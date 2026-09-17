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17 de septiembre de 2026
Lo que vendrá.

MasterChef Celebrity ya tiene fecha de estreno en Telefe

MasterChef Celebrity regresa a la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y lo anunciaron con un divertido video.

Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity.&nbsp;

Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. 

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya tiene fecha y horario confirmados en la pantalla de Telefe. El reality gastronómico desembarcará el lunes 28 de septiembre a las 22.15 horas y fue anunciado durante la emisión especial llamada MasterChef: el despegue.

En la presentación del regreso del ciclo, Wanda Nara y el equipo del programa se vistieron de azafatas y azafatos para dar comienzo al viaje culinario.

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La conductora abrió el clip desde el teléfono micrófono del avión con la frase: "Ya estamos por despegar, por favor, ajústense los delantales".

"En caso de baja presión creativa, los jurados se desplegarán automáticamente", comentó la conductora del certamen culinario en el video de presentación.

En ese instante aparecieron los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se suma a la entrega actual en reemplazo de Donato de Santis tras su despedida.

Posteriormente, las figuras que competirán en las cocinas fueron haciendo sus apariciones estelares para recibir los primeros consejos y explicaciones sobre la competencia.

Los participantes de MasterChef Celebrity

La lista completa de las celebridades confirmadas que formarán parte de esta edición incluye a Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, la Negra Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Karina Mazzocco.

También serán de la partida Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

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