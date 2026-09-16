Cómo será el docu reality de Wanda Nara para Disney

Wanda Nara ya puso la firma en un acuerdo con Disney para protagonizar su primer docu reality de seis capítulos, una producción que llegará en exclusiva a la plataforma y que promete mostrar, sin filtros, los secretos detrás del éxito de la conductora.

El nuevo proyecto tendrá a la empresaria y figura mediática como protagonista absoluta y permitirá conocer una faceta más personal de su vida, además de recorrer algunos de los momentos que marcaron su trayectoria y la llevaron a convertirse en una de las personalidades argentinas con mayor exposición internacional.

La producción estará compuesta por seis episodios y abrirá las puertas del universo privado de la empresaria, conductora, actriz y cantante para explorar aspectos que habitualmente quedan fuera de la exposición pública.

El proyecto de Wanda Nara está a cargo de Komodo Studio, la productora española radicada en Madrid que cuenta entre sus socios al extenista Rafa Nadal y que estuvo detrás de producciones como Soy Georgina.

La propuesta promete un tono íntimo y revelador con acceso inédito al entorno más cercano de Wanda y a situaciones de su día a día. Entre las figuras de su círculo que acompañan las grabaciones se encuentra su amigo y estilista Kennys Palacios.

El itinerario de filmación comenzó en Italia y se extenderá en los próximos meses hacia Argentina y Uruguay. A lo largo de los capítulos, la producción recorrerá su historia desde los comienzos hasta su consolidación en los medios, mostrando cómo combina glamour, drama y visión estratégica en su carrera, junto con el desarrollo de sus diferentes roles familiares y empresariales.