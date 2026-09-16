Tragedia en Banfield: un motociclista chocó con un colectivo y murió

En el accidente estuvo involucrado un colectivo de la línea 51. (Imagen ilustrativa)

Un motociclista murió tras un fuerte choque contra un colectivo en la avenida Hipólito Yrigoyen , en la localidad de Banfield . Tenía 25 años.

El miércoles comenzó con una tragedia en Lomas de Zamora . Todo ocurrió a la madrugada en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Vieytes , en Banfield Oeste. La colisión involucró a un colectivo de la línea 51 y una moto Gilera Smash.

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El violento impacto hizo salir despedido al motociclista, quien sufrió fuertes golpes y no logró sobrevivir . Los vecinos que presenciaron el accidente quedaron shockeados.

Tras un llamado al 911, se acercaron al lugar efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME . Rápidamente se acercaron para asistir a la víctima, pero constataron que ya no tenía signos vitales .

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el joven fallecido fue identificado como Cristian Jalil, de 25 años, quien estaba regresando de trabajar cuando se produjo el choque fatal.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que inició actuaciones por “homicidio culposo” contra el chofer del colectivo y le dio intervención a la Comisaría 2ª de Banfield, según pudo averiguar este medio.

Apenas se conoció la noticia en redes sociales, amigos y conocidos de Cristian lamentaron su fallecimiento. “Una excelente persona, trabajador, sano, cero maldad. Muy educado. Era un re pibe. La verdad, una noticia muy triste, estamos todos muy destrozados”, comentó Dylan, quien lo conoció de cerca.