Una buena noticia para Los Andes: Facundo Villarreal, otra vez a disposición

Los Andes arrancó la semana con una buena noticia, ya que el delantero Facundo Villarreal se recuperó de su lesión en la rodilla y ya trabaja a la par de sus compañeros de cara al encuentro del domingo ante Colón , en Santa Fe, por la fecha 30 de la Primera Nacional .

El joven delantero dejó atrás la "rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla izquierda" que lo alejó de las canchas por más de dos meses y se incorporar al plantel para afrontar la recta final de la temporada.

Ilusión Milrayitas. El mensaje optimista de César Monasterio tras el empate de Los Andes ante San Miguel

Partidos trascendentales. Los Andes, en un momento crucial: qué se juega en las próximas 3 fechas

Según le confirmaron a Diario La Unión , Villarreal comenzó a trabajar con normalidad a partir de esta semana y se encuentra a disposición del entrenador César Monestario para el próximo partido del Milrayitas.

Esto representa una gran noticia para el equipo de Lomas de Zamora . Y es que con el regreso del "Chaco", el flamante técnico recupera a un jugador importante del ataque, ya que el joven delantero venía siendo uno de los titulares indiscutidos del equipo antes de su lesión en la rodilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Los Andes (@clublosandes) Instagram Los Andes.

Villarreal se había lesionado en la derrota por 1 a 0 ante Central Norte y se perdió los últimos siete partidos de Los Andes en el campeonato: no jugó ante Ferro, Temperley, Chaco For Ever, Acassuso, San Telmo, Defensores de Belgrano y San Miguel.

Ahora, con el alta médica, el delantero será evaluado por el cuerpo técnico en lo que resta de la semana para determinar si ocupa un lugar dentro de los convocados para visitar el domingo a Colón.

Los números de Villarreal en la Primera Nacional

El delantero fue uno de los futbolistas destacados de Los Andes en esta temporada, especialmente cuando pasó a jugar de segundo delantero junto a Mauricio Asenjo. El cambio de posición le permitió ganarse un lugar en el equipo titular y por eso, cuando se lesionó, su ausencia se sintió.

Hasta el momento, Facundo Villarreal disputó 20 partidos en el certamen de la Primera Nacional (12 como titular), en los que aportó dos goles y dos asistencias.