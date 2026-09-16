miércoles 16 de septiembre de 2026
Escribinos
16 de septiembre de 2026
Refuerza el ataque.

Una buena noticia para Los Andes: Facundo Villarreal, otra vez a disposición

El delantero dejó atrás una lesión en la rodilla y se reintegró al plantel de Los Andes de cara lo que resta de la Primera Nacional.

Villarreal dejó atrás su lesión y entrena con normalidad.

Villarreal dejó atrás su lesión y entrena con normalidad.

Los Andes arrancó la semana con una buena noticia, ya que el delantero Facundo Villarreal se recuperó de su lesión en la rodilla y ya trabaja a la par de sus compañeros de cara al encuentro del domingo ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Lee además
Los Andes tiene tres partidos complicados en la Primera Nacional.
Partidos trascendentales.

Los Andes, en un momento crucial: qué se juega en las próximas 3 fechas
César Monasterio sabe cuál es el objetivo principal de Los Andes.
Ilusión Milrayitas.

El mensaje optimista de César Monasterio tras el empate de Los Andes ante San Miguel

Según le confirmaron a Diario La Unión, Villarreal comenzó a trabajar con normalidad a partir de esta semana y se encuentra a disposición del entrenador César Monestario para el próximo partido del Milrayitas.

Esto representa una gran noticia para el equipo de Lomas de Zamora. Y es que con el regreso del "Chaco", el flamante técnico recupera a un jugador importante del ataque, ya que el joven delantero venía siendo uno de los titulares indiscutidos del equipo antes de su lesión en la rodilla.

Villarreal se había lesionado en la derrota por 1 a 0 ante Central Norte y se perdió los últimos siete partidos de Los Andes en el campeonato: no jugó ante Ferro, Temperley, Chaco For Ever, Acassuso, San Telmo, Defensores de Belgrano y San Miguel.

Ahora, con el alta médica, el delantero será evaluado por el cuerpo técnico en lo que resta de la semana para determinar si ocupa un lugar dentro de los convocados para visitar el domingo a Colón.

Los números de Villarreal en la Primera Nacional

El delantero fue uno de los futbolistas destacados de Los Andes en esta temporada, especialmente cuando pasó a jugar de segundo delantero junto a Mauricio Asenjo. El cambio de posición le permitió ganarse un lugar en el equipo titular y por eso, cuando se lesionó, su ausencia se sintió.

Hasta el momento, Facundo Villarreal disputó 20 partidos en el certamen de la Primera Nacional (12 como titular), en los que aportó dos goles y dos asistencias.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes, en un momento crucial: qué se juega en las próximas 3 fechas

El mensaje optimista de César Monasterio tras el empate de Los Andes ante San Miguel

El sincericidio de Valdez Chamorro: "No estoy rindiendo como me gustaría"

Los Andes se durmió y no pasó del empate ante San Miguel en el Gallardón

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Pedro Troglio presentó la renuncia que la CD no aceptó.
Miércoles agitado.

Pedro Troglio presentó la renuncia y Banfield no se la aceptó: los motivos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara se suma a Disney. 
Lo que vendrá.

Cómo será el docu reality de Wanda Nara para Disney