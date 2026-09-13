Los Andes no pudo con San Miguel y estiró su racha negativa sin victorias

Los Andes empató ante San Miguel y agrava su sequía de triunfos
El Eduardo Gallardón fue testigo de una nueva frustración para el público de Los Andes. Por la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional, el conjunto lomense no pudo sostener la ventaja inicial e igualó frente a San Miguel, consolidando un presente preocupante: el Milrayitas ya acumula nueve encuentros en fila sin poder sumar de a tres.
Tras un primer tiempo chato y con pocas aproximaciones por parte de ambos equipos, las emociones fuertes llegaron en el complemento. El marcador se abrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Alex Valdez Chamorro capitalizó una jugada colectiva para poner el 1 a 0 en favor del dueño de casa. El gol encendió las tribunas y pareció ser la llave para romper el maleficio que arrastra Los Andes.
Sin embargo, la alegría en Lomas de Zamora duró poco. Apenas doce minutos más tarde, a los 22' de la segunda mitad, Lucas Brochero apareció en el área local para estampar el 1 a 1 definitivo. A partir de ese instante, el encuentro se abrió, fue de ida y vuelta, pero ninguno de los dos estuvo preciso para llevarse la victoria.
Números que preocupan en Los Andes
La igualdad deja un sabor amargo para el cuerpo técnico y los hinchas. Con este nuevo empate, el conjunto lomense arrastra una alarmante seguidilla de compromisos sin ganar. Lo que en un principio parecía un bache futbolístico se transformó en una crisis estadística que empieza a relegar al equipo en las posiciones clave de la tabla. Ya son 9 partidos sin lograr la victoria.
Por el lado del "Trueno Verde", el punto conseguido en condición de visitante sirve para sumar en una cancha históricamente difícil, aunque ambos conjuntos se van del estadio con la sensación de que las necesidades urgentes del fixture demandaban algo más.
Los Andes se fue silbado por su gente y la malaria continúa. En el debut de César Monasterio en el Eduardo Gallardón, el equipo tuvo algunos pasajes de buen fútbol, pero falló en un momento crucial del encuentro para solamente conseguir un punto de local. Con el empate ante San Miguel, ahora el Milrayitas se encuentra fuera de la zona de Reducido con 37 puntos, a dos unidades de Ciudad Bolívar y en la próxima fecha tendrá la difícil misión al visitar a Colón en Santa Fe.
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Final del partido
Los Andes y San Miguel empataron 1 a 1 por la fecha número 29 de la Primera Nacional.
Mauricio Asenjo tuvo la victoria para Los Andes
El atacante de Los Andes perdió el mano a mano otra vez con Daniel Sappa.
Choque de ida y vuelta con mediocampo partido
El juego se abrió y los dos tienen chances para ganarlo. Les falta estar precisos en la definición.
San Miguel tuvo sus chances inmejorables
Con dos tiros de esquina, la visita estuvo muy cerca del segundo. Los Andes se salvó milagrosamente.
!!!!GOOOOOL DE SAN MIGUEL!!!
Apareció Jorge Ferrero por izquierda y con un centro Lucas Brochero pone la igualdad para San Miguel. Ahora Los Andes y San Miguel empatan 1 a 1.
"Lucas Brochero"Por el gol del jugador de San Miguel ante Los Andes. pic.twitter.com/oVnrVjuR1f— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026
Los Andes estuvo muy cerca del segundo
Mauricio Asenjo, el más inquieto del conjunto lomense, intentó por arriba pero su remate se fue por arriba del travesaño.
Se salvó Los Andes
San Miguel llegó con un remate de Jorge Ferrero, pero se encontró con la figura de Sebastián López. Los Andes sigue ganando 1 a 0.
!!!!!GOOOOOL DE LOS ANDES!!!!
Un pase largo en profundidad encontró a Mauricio Asenjo, quien habilitó a Alex Valdez Chamorro. El ex Lanús con un derechazo preciso y esquinado pone el 1 a 0.
"Alex Valdez Chamorro"Por el gol del jugador de Los Andes ante San Miguel. pic.twitter.com/6TQACSIv0w— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026
Infracción en ataque
Los Andes atacó con un centro de Julián Navas desde la derecha y en el salto chocaron Franco Tisera y Daniel Sappa. El arquero de San Miguel quedó tendido en el área y el juego está demorado.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Los Andes y San Miguel el complemento por la fecha número 29 de la Primera Nacional.
Los Andes no puede aprovecharse de San Miguel
En un primer tiempo discreto, el Milrayitas no puede vulnerar al Trueno Verde en su estadio. Los dirigidos por César Monasterio tuvieron sus chances, pero fallaron en la definición. Para el segundo tiempo, están comprometidos los delanteros Mauricio Asenjo y Franco Tisera, quienes fueron amonestados y jugarán condicionados el complemento.
Final del primer tiempo
Los Andes y San Miguel igualan 0 a 0 en el Eduardo Gallardón.
Un mano a mano que no pudo concretar
Los Andes estuvo a tiro del primero pero Mauricio Asenjo perdió el duelo con Daniel Sappa. El Milrayitas es más y empieza a hacer méritos para quebrar el cero.
Otra vez Los Andes se acerca
Luego de un lateral, un rechazo de la defensa de San Miguel, la pelota le quedó en el borde del área a Gabriel Cañete, quien con un derechazo intentó convertir el primero. Su remate se fue desviado.
Primer aviso de Los Andes
El conjunto lomense pudo romper parcialmente el cerrojo de San Miguel y tuvo su primer remate al arco. Tiro desviado de Gabriel Cañete.
Los Andes no se siente cómodo
El Milrayitas no hace pie en la mitad de la cancha que es propiedad de San Miguel. Los dirigidos por César Monasterio están siendo superados. No aparecen Alex Valdez Chamorro y Mauricio Asenjo.
Los Andes busca un triunfo ante San Miguel para acercarse al reducido.
Se anima San Miguel
Primer remate al arco de la visita con un disparo de Daniel Juarez que intentó sorprender. Se fue por arriba del travesaño.
Comenzó el partido
Ya juegan Los Andes y San Miguel en el Eduardo Gallardón.
Ya se viene Los Andes ante San Miguel
Formaciones confirmadas:
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno Fernández Colombo, Daniel Franco, Peter Grance Martínez; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Franco Tisera y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.
¡Así sale Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a San Miguel en el Estadio Eduardo Gallardón. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/T6dYKDx10e— Club Los Andes (@clublosandes) September 13, 2026
San Miguel: Daniel Sappa; Damián Adín, Facundo Cardozo, Kevin Ceceri, Lucio Pérez; Daniel Juarez, Iván Ramírez, Elían De La Cruz, Mateo Serra; Máximo Oses, Jorge Ferrero. DT: Alberto Bulleri.
FORMACIÓN CONFIRMADA¡VAMOS SAN MIGUEL! pic.twitter.com/35yYvyj3Kg— Club Atlético San Miguel (@Oficial_CASM) September 13, 2026
Estadio: Eduardo Gallardón
Árbitro: Pablo Giménez
TV: LPF Play
El historial entre Los Andes y San Miguel
Los Andes y San Miguel cuentan con un amplio historial en el ascenso. Aquí todos los detalles:
Los Andes y San Miguel se enfrentaron en 26 oportunidades, siendo el primer encuentro en 1985. #VamosMilrayitas pic.twitter.com/w9KZxCLuLn— Club Los Andes (@clublosandes) September 13, 2026
La lista de convocados de Los Andes para enfrentar a San Miguel
Los Andes ya definió la lista de convocados para el primer partido de César Monasterio dirigiendo en el Eduardo Gallardón. A la espera de los once confirmados, estos son los convocados:
Estos son los convocados para enfrentar a San Miguel en el Estadio Eduardo Gallardón.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/CEyC1KgaZE— Club Los Andes (@clublosandes) September 13, 2026