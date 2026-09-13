Los Andes no pudo con San Miguel y estiró su racha negativa sin victorias

Los Andes empató ante San Miguel y agrava su sequía de triunfos

El Eduardo Gallardón fue testigo de una nueva frustración para el público de Los Andes. Por la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional, el conjunto lomense no pudo sostener la ventaja inicial e igualó frente a San Miguel, consolidando un presente preocupante: el Milrayitas ya acumula nueve encuentros en fila sin poder sumar de a tres.

Tras un primer tiempo chato y con pocas aproximaciones por parte de ambos equipos, las emociones fuertes llegaron en el complemento. El marcador se abrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Alex Valdez Chamorro capitalizó una jugada colectiva para poner el 1 a 0 en favor del dueño de casa. El gol encendió las tribunas y pareció ser la llave para romper el maleficio que arrastra Los Andes.

Sin embargo, la alegría en Lomas de Zamora duró poco. Apenas doce minutos más tarde, a los 22' de la segunda mitad, Lucas Brochero apareció en el área local para estampar el 1 a 1 definitivo. A partir de ese instante, el encuentro se abrió, fue de ida y vuelta, pero ninguno de los dos estuvo preciso para llevarse la victoria.

Números que preocupan en Los Andes

La igualdad deja un sabor amargo para el cuerpo técnico y los hinchas. Con este nuevo empate, el conjunto lomense arrastra una alarmante seguidilla de compromisos sin ganar. Lo que en un principio parecía un bache futbolístico se transformó en una crisis estadística que empieza a relegar al equipo en las posiciones clave de la tabla. Ya son 9 partidos sin lograr la victoria.

Por el lado del "Trueno Verde", el punto conseguido en condición de visitante sirve para sumar en una cancha históricamente difícil, aunque ambos conjuntos se van del estadio con la sensación de que las necesidades urgentes del fixture demandaban algo más.

Los Andes se fue silbado por su gente y la malaria continúa. En el debut de César Monasterio en el Eduardo Gallardón, el equipo tuvo algunos pasajes de buen fútbol, pero falló en un momento crucial del encuentro para solamente conseguir un punto de local. Con el empate ante San Miguel, ahora el Milrayitas se encuentra fuera de la zona de Reducido con 37 puntos, a dos unidades de Ciudad Bolívar y en la próxima fecha tendrá la difícil misión al visitar a Colón en Santa Fe.