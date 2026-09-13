Por qué Alejandra Maglietti no se quiere casar con su pareja

Alejandra Maglietti hace varios años que en pareja con Juan Manuel Lago , el papá de su único hijo, Manu , pero no están casados. El bebé cumplió un año hace pocos días y ella tomó la decisión de no pasar por el Registro Civil para formalizar su casamiento.

"Nosotros no estamos casados aunque convivimos hace unos años ya. Por ahora no tenemos el plan de casarnos y tampoco me lo propusieron", le contó Alejandra Maglietti a Pronto sobre su plan familiar.

Consultada sobre si ella quiere formalizar la relación, fue categórica: “¡Yo ni en pedo! Perdón que lo diga así, pero ni loca le pido casamiento. Me llega a decir que no, ¿y qué hago? ¡No, no, no! No me arriesgaría a eso”.

“Porque después si me dice que no me voy a quedar en una situación en la cual voy a tener que tomar una decisión yo. Entonces prefiero no aventurarme. Lo dejo así como está, funciona bien así y trato de no hacer demasiados movimientos, agregó Alejandra Maglietti sobre su negativa al casamiento con Manuel.

Alejandra Maglietti con su hijo Manu.

Alejandra Maglietti y los planes de agrandar la familia

Alejandra Maglietti también se refirió a la chance de darle un hermanito a Manu, que acaba de cumplir su primer año de vida, y habló sin vueltas sobre el tema.

“No lo sé, eso todavía no. Manu todavía es chico y recién estamos empezando a dormir un poco más y tampoco dormimos tanto porque igual a la noche me está costando un poco. A mí por momentos me gustaría otro hijo pero por otros no lo sé”, sentenció sobre la posibilidad de agrandar la familia.