domingo 13 de septiembre de 2026
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13 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Por qué Alejandra Maglietti no se quiere casar con su pareja

Alejandra Maglietti está en pareja hace años con Manuel Lago y agradaron la familia con la llegada del primer hijo de ambos, pero no hay planes de casamiento.

Alejandra Maglietti y su pareja Juan Manuel Lago.&nbsp;

Alejandra Maglietti y su pareja Juan Manuel Lago. 

"Nosotros no estamos casados aunque convivimos hace unos años ya. Por ahora no tenemos el plan de casarnos y tampoco me lo propusieron", le contó Alejandra Maglietti a Pronto sobre su plan familiar.

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Consultada sobre si ella quiere formalizar la relación, fue categórica: “¡Yo ni en pedo! Perdón que lo diga así, pero ni loca le pido casamiento. Me llega a decir que no, ¿y qué hago? ¡No, no, no! No me arriesgaría a eso”.

“Porque después si me dice que no me voy a quedar en una situación en la cual voy a tener que tomar una decisión yo. Entonces prefiero no aventurarme. Lo dejo así como está, funciona bien así y trato de no hacer demasiados movimientos, agregó Alejandra Maglietti sobre su negativa al casamiento con Manuel.

Alejandra Maglietti con su hijo Manu.

Alejandra Maglietti con su hijo Manu.

Alejandra Maglietti y los planes de agrandar la familia

Alejandra Maglietti también se refirió a la chance de darle un hermanito a Manu, que acaba de cumplir su primer año de vida, y habló sin vueltas sobre el tema.

“No lo sé, eso todavía no. Manu todavía es chico y recién estamos empezando a dormir un poco más y tampoco dormimos tanto porque igual a la noche me está costando un poco. A mí por momentos me gustaría otro hijo pero por otros no lo sé”, sentenció sobre la posibilidad de agrandar la familia.

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