Ximena Capristo volvió a referirse a su fuerte enfrentamiento con Eliana Guercio y reconoció que no correspondió haberla llamado “psiquiátrica”. La panelista se retractó por esa expresión, pidió disculpas a quienes padecen esa enfermedad y, al mismo tiempo, sostuvo sus cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la discusión televisiva.

Después del tenso intercambio que mantuvo con Eliana Guercio , Ximena Capristo utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y explicar qué la llevó a reaccionar de esa manera.

Vintage. Nora Colosimo y Andrés Nara: el romance que nació en un semáforo

Se pudrió todo. Guercio y Capristo volvieron a cruzarse y terminaron a los gritos al aire

Ximena Capristo volvió a referirse a su fuerte enfrentamiento con Eliana Guercio y reconoció que no correspondió haberla llamado “psiquiátrica”. La panelista se retractó por esa expresión, pidió disculpas a quienes padecen esa enfermedad y, al mismo tiempo, sostuvo sus cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la discusión televisiva.

Después del tenso intercambio que mantuvo con Eliana Guercio , Ximena Capristo utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y explicar qué la llevó a reaccionar de esa manera.

“Reconozco que no correspondió que haya llamado psiquiátrica a esta persona, @elianaguercio12, y me retracto de ese término. Pero eso no significa que vaya a aceptar acusaciones falsas ni que se desconozca el contexto que llevó a que yo reaccionara de una manera que no corresponde”, expresó.

La panelista también hizo referencia al contexto en el que se produjo la discusión y apuntó contra lo que consideró una provocación por parte de Eliana Guercio.

Ximena Capristo se retractó tras llamar "psiquiátrica" a Eliana Guercio y explicó su reacción.

“Provocación de su parte: esta situación me sacó y pido disculpas a las personas que padecen esta enfermedad”, sostuvo Ximena Capristo.

En ese sentido, cuestionó que Eliana Guercio haya elegido comunicarse con el programa del que forma parte para abordar el conflicto que mantenía con Laura Ubfal por acusaciones de gordofobia.

“Lo único que sí voy a decir es que la Sra. Guercio me provoca en el programa donde trabajo, pidiendo que la llamen —habiendo tantos programas para aclararlo— para hablar del tema de @lauraubfal con la discusión de #gordofobia y la ensaña contra la participante de #gh, @yipio”, manifestó.

Cómo comenzó el enfrentamiento entre Guercio y Capristo

El conflicto se produjo durante una comunicación de Eliana Guercio con Yanina Latorre en SQP, por América TV. Allí, la exvedette volvió sobre los dichos de Ximena Capristo y explicó por qué decidió avanzar legalmente contra ella.

Eliana Guercio recordó particularmente una acusación que atribuyó a su excompañera de elenco: “Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe, dijo que yo le había robado el novio a una amiga y va a tener que presentar las pruebas. Además dijo otras barbaridades”.

La conversación se volvió más tensa cuando Ximena Capristo intervino y respondió directamente a Eliana Guercio. La actriz negó haberla incitado a atentar contra su vida y cuestionó sus declaraciones.

“¿Pero vos estás psiquiátrica, flaca? Dijiste que por mi culpa te quisiste tirar de un piso 28. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Loca. ¿Qué decís? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad en un medio?”, lanzó.