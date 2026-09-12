La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK con una foto en Instagram.

Una nueva imagen volvió a poner a La Joaqui y Tiago PZK en el centro de las versiones sobre un posible romance. Fede Flowers publicó una foto de ambos junto a integrantes de la familia de El Noba y mostró, además, un mensaje de Vanesa Aranda que llamó especialmente la atención.

La publicación fue realizada en las últimas horas y rápidamente sumó un nuevo capítulo a las especulaciones que rodean a los artistas. En una de las imágenes se puede ver a La Joaqui y Tiago PZK junto a la mamá de El Noba.

Es un escándalo. Revelaron la terrible traición de Luck Ra que descubrió La Joaqui

Es un escándalo. Revelan cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Pero hubo otro detalle que generó repercusión. Vanesa Aranda le escribió a la cantante: “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno” .

A partir de ese mensaje, Fede Flowers fue contundente al compartir las capturas. “Listo. Novios no, lo que sigue: la Joaqui y Thiago PZK juntos con la mamá de El Noba” , expresó.

Aunque la publicación fue presentada como una nueva señal sobre el vínculo entre los dos artistas, hasta el momento La Joaqui y Tiago PZK no realizaron una presentación oficial como pareja. Por eso, las imágenes se suman a las pistas que vienen alimentando las versiones.

La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK con una foto en Instagram.

Las pistas que rodean a La Joaqui y Tiago PZK

Las versiones sobre una relación entre ambos comenzaron a tomar fuerza después de la separación de La Joaqui y Luck Ra. En ese contexto, distintas situaciones fueron alimentando las sospechas, entre ellas una imagen que mostró Pochi en Puro Show, donde aparecían La Joaqui, sus hijas y Tiago PZK durante un paseo.

Más tarde, Luck Ra hizo referencia al vínculo mientras realizaba su descargo por la separación. El cantante aseguró que La Joaqui “está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, una frase que fue relacionada con Tiago PZK.

La declaración también abrió un nuevo capítulo en la historia, ya que La Joaqui respondió públicamente a los dichos de su expareja.

Qué dijo La Joaqui sobre su relación con Tiago PZK

En su descargo, La Joaqui dejó en claro que su vínculo con Tiago PZK no había aparecido de manera repentina y remarcó que ambos se conocen desde chicos.

Además, cuestionó que Luck Ra se refiriera al cantante como un “ex gran amigo”, dejando entrever que la historia entre ella y Tiago PZK tenía una profundidad diferente a la planteada por su expareja.

La cantante también defendió su decisión de volver a enamorarse después de la ruptura y aseguró que se permitió conocer nuevamente una parte de sí misma a través de una relación basada en “cuidado, respeto y ternura”.

Ahora, la fotografía junto a la familia de El Noba y el particular mensaje de Vanesa Aranda volvieron a alimentar las versiones. Sin embargo, por el momento, no existe una presentación oficial de La Joaqui y Tiago PZK como pareja.