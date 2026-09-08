Revelan cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Comenzaron a correr rumores de un romance entre La Joaqui y Tiago PZK luego de que distintas imágenes y publicaciones en redes sociales mostraran la cercanía entre ambos. Esto ocurre en medio de las acusaciones cruzadas entre la cantante y Luck Ra , su ex.

Las versiones recrudecieron luego que que Luck Ra asegurara que el romance entre su expareja y el cantante era real. En medio del escándalo, Yanina Latorre brindó nuevos detalles sobre los encuentros que ambos habrían mantenido durante las últimas semanas.

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“ La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi de Gossipeame contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque”, ventiló Yanina Latorre en su cuenta de Instagram . Además, hizo referencia a los videos que el músico había publicado desde la casa de la intérprete.

Según explicó Yanina Latorre en las redes sociales, La Joaqui y Tiago PZK habrían intentado preservar su incipiente relación de la exposición pública antes de que las versiones estallaran.

En ese contexto, reveló más detalles: “Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”.

“No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, agregó Yanina Latorre en Instagram sumando más picantes detalles de este romance.

El encuentro entre Luck Ra y Tiago PZK

Unos meses antes de que se desate el escándalo con La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK habían compartido momentos en La Voz Argentina, el reality de talentos de Telefe.

El músico fue convocado como co-coach del equipo liderado por el cantante cordobés durante la etapa del Segundo Round, que comenzó en septiembre de 2025.