martes 08 de septiembre de 2026
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8 de septiembre de 2026
Es un escándalo.

Revelan cómo La Joaqui y Tiago PZK ocultaban su romance de Luck Ra

Salieron a la luz detalles de los encuentros de La Joaqui y Tiago PZK y Yanina Latorre contó dónde fueron los encuentros íntimos entre los cantantes.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra, juntos.&nbsp;

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra, juntos. 

Comenzaron a correr rumores de un romance entre La Joaqui y Tiago PZK luego de que distintas imágenes y publicaciones en redes sociales mostraran la cercanía entre ambos. Esto ocurre en medio de las acusaciones cruzadas entre la cantante y Luck Ra, su ex.

Las versiones recrudecieron luego que que Luck Ra asegurara que el romance entre su expareja y el cantante era real. En medio del escándalo, Yanina Latorre brindó nuevos detalles sobre los encuentros que ambos habrían mantenido durante las últimas semanas.

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La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi de Gossipeame contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque”, ventiló Yanina Latorre en su cuenta de Instagram. Además, hizo referencia a los videos que el músico había publicado desde la casa de la intérprete.

Según explicó Yanina Latorre en las redes sociales, La Joaqui y Tiago PZK habrían intentado preservar su incipiente relación de la exposición pública antes de que las versiones estallaran.

En ese contexto, reveló más detalles: “Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”.

“No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, agregó Yanina Latorre en Instagram sumando más picantes detalles de este romance.

El encuentro entre Luck Ra y Tiago PZK

Unos meses antes de que se desate el escándalo con La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK habían compartido momentos en La Voz Argentina, el reality de talentos de Telefe.

El músico fue convocado como co-coach del equipo liderado por el cantante cordobés durante la etapa del Segundo Round, que comenzó en septiembre de 2025.

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