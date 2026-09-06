La confesión de La Joaqui sobre las infidelidades que sufrió que salpicó a Luck Ra

La Joaqui habló de las infidelidades que sufrió y salpicó a Luck Ra.

La Joaqui sorprendió al hablar de sus experiencias sentimentales y revelar que, según contó, nunca tuvo un vínculo en el que no le fueran infiel. Sus declaraciones generaron especulaciones alrededor de Luck Ra , aunque la cantante no mencionó al cordobés ni confirmó que sus palabras estuvieran relacionadas con él.

La confesión ocurrió durante una charla en PLP, donde la artista reflexionó sobre la mirada que existe sobre su figura y sobre los prejuicios vinculados con su estilo musical.

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En medio de la conversación, La Joaqui se refirió a las infidelidades dentro de las relaciones y explicó que se trata de una experiencia que, de acuerdo con sus propias palabras, se repitió en sus distintos vínculos.

"Como hago RKT asumen que los voy a engañar, pero eso no pasa. De hecho, nunca tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy", expresó.

La frase llamó particularmente la atención por su contundencia. A partir de allí, sus compañeras la vincularon con la posibilidad de que alguna de esas experiencias hubiera ocurrido durante su relación con Luck Ra.

La Joaqui explicó por qué nunca fue infiel

La cantante también dejó en claro cuál es su postura frente a la deslealtad. "Yo nunca engañé a nadie porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena", afirmó.

Sus palabras volvieron a instalar las especulaciones sobre su pasado sentimental con Luck Ra. En ese contexto, la fuente menciona las versiones que alguna vez señalaron a Tuli Acosta como una posible tercera en discordia y también aquellas que sostuvieron que el cordobés habría vuelto a hablarse con Guille Giles, su ex.

Sin embargo, ninguno de esos puntos fue confirmado por La Joaqui en su intervención. La artista no dio nombres ni aseguró que estuviera hablando específicamente de Luck Ra.

La respuesta de La Joaqui ante las especulaciones

Cuando la conversación comenzó a quedar cada vez más relacionada con el cantante cordobés, La Joaqui intentó ponerle un freno a las interpretaciones. "Ay dios chicos, necesito que me dejen vivir, no todos los caminos conducen a Roma", respondió.

De esta manera, la cantante dejó planteada una aclaración importante: aunque sus declaraciones sobre las infidelidades despertaron versiones alrededor de Luck Ra, ella no señaló directamente al artista ni confirmó que se refiriera a él.