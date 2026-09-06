Qué hizo Chechu Bonelli con la alianza de matrimonio con Darío Cvitanich

Chechu Bonelli habló sin vueltas sobre su separación con Darío Cvitanich y sobre el destino de los regalos que le fue haciendo el exfutbolista de Banfield durante los 14 años de relación que mantuvieron y el de las alianza de matrimonio.

En Valet Parking, en La Casa Stream , el tema de debate estuvo relacionado con Darío Cvitanich, con quien Chechu Bonelli estuvo casada y tuvo tres hijas.

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Fue entonces que Cachete Sierra le preguntó a Chechu Bonelli qué hizo con la alianza que compartía con el exfutbolista de Banfield y otros clubes y ella contó que todavía la conserva.

[STREAM] "Tengo guardada la alianza": "Chechu" Bonelli mantiene los anillos que compartió con Cvitanich porque "formó parte de la historia de" su vida, y también tiene los de su exmarido con su pareja anterior, pero esos sí los va "a fundir". @somoslacasaok https://t.co/y1WJThhYDr pic.twitter.com/m24JWOsf5i

“No lo voy a fundir porque formó parte de mi vida. En un momento me casé, en un momento fui feliz, en un momento elegimos una frase juntos”, explicó en forma categórica la periodista y modelo sobre el tema.

Qué hizo Chechu Bonelli con los regalos que le hizo Darío Cvitanich

El tema se siguió desarrancando y Chechu Bonelli también contó que sigue usando algunas de las carteras que Darío Cvitanich le regaló durante el matrimonio.

Chechu Bonelli, separada de Darío Cvitanich.

Esos objetos, según su mirada, no pierden su valor por el hecho de que la relación haya terminado. “No tendría por qué hacer desaparecer todo porque forma parte de la historia de mi vida”, sostuvo Chechu Bonelli sobre el tema que se trató en el programa.

Incluso contó que, si alguna vez se cruzara con un ex y lo viera usando algo que ella le había regalado, su reacción sería positiva. “Ay, mirá, todavía lo usa”, ejemplificó para cerrar el debate que se había planteado.