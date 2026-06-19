Por qué Chechu Bonelli quedó afuera del Mundial 2026 a una semana de viajar

A una semana de viajar al Mundial 2026 , Chechu Bonelli recibió la peor noticia por parte de las autoridades de La Casa Stream . La señal digital le comunicó a la ex de Darío Cvitanich que no formaría parte de la cobertura debido a complicaciones financieras.

"Cuando La Casa me propone estar con ellos yo tenía otras propuestas, y me terminé definiendo por este trabajo porque me dijeron que tenían un proyecto para ir al Mundial 2026", reveló en diálogo con Yanina Latorre en SQP.

Y agregó cómo se truncó su sueño: "Siendo periodista deportiva, uno lo que más sueña es ir a un Mundial. La verdad es que no me lo esperaba".

CHECHU BONELLI: "Tenía otras propuestas pero le di prioridad a esta", y dijo: "Dejé otros trabajos para ir a este mundial" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/WhNsUIpmbd

El canal de streaming había avanzado firmemente con el proceso logístico e incluso le gestionó la visa de trabajo requerida para ejercer sus funciones en el exterior. También Cachete Sierra iba a ser parte.

La desilusión de Chechu Bonelli

La comunicación oficial sobre la cancelación de su pasaje se dio de forma abrupta e imprevista. "La verdad es que no me lo esperaba", sentenció. Aunque la conductora optó por mantener una postura comprensiva frente a los argumentos que recibió: "Me dijeron que trate de bancar a ver si más adelante puede salir la posibilidad de ir", contó.

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"No me enojé, me desilusioné. Estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial y tenía la logística ya organizada", detalló sobre el cuidado de sus tres hijas.

De todos modos, la periodista decidió conservar el optimismo y se enfoca en las instancias decisivas del campeonato. "Estoy con la esperanza y expectativa de que si Argentina pasa fase de grupos y llega a 16avos pueda reflotarse el viaje", manifestó.