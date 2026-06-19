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19 de junio de 2026
Todo mal.

Por qué Chechu Bonelli quedó afuera del Mundial 2026 a una semana de viajar

Chechu Bonelli iba a viajar a los Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 para La Casa Stream, junto a Cachete Sierra, y finalmente no se pudo dar.

Chechu Bonelli, afuera del Mundial 2026.&nbsp;

Chechu Bonelli, afuera del Mundial 2026. 

En pocas palabras

  • Chechu Bonelli fuera del Mundial 2026: La periodista fue notificada por La Casa Stream sobre su baja en la cobertura del evento deportivo en Estados Unidos debido a complicaciones financieras, a pesar de tener la logística avanzada.
  • Sueño truncado: Bonelli expresó su desilusión, calificando la oportunidad como un
Resumen generado por Thinkindot AI

A una semana de viajar al Mundial 2026, Chechu Bonelli recibió la peor noticia por parte de las autoridades de La Casa Stream. La señal digital le comunicó a la ex de Darío Cvitanich que no formaría parte de la cobertura debido a complicaciones financieras.

"Cuando La Casa me propone estar con ellos yo tenía otras propuestas, y me terminé definiendo por este trabajo porque me dijeron que tenían un proyecto para ir al Mundial 2026", reveló en diálogo con Yanina Latorre en SQP.

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Y agregó cómo se truncó su sueño: "Siendo periodista deportiva, uno lo que más sueña es ir a un Mundial. La verdad es que no me lo esperaba".

El canal de streaming había avanzado firmemente con el proceso logístico e incluso le gestionó la visa de trabajo requerida para ejercer sus funciones en el exterior. También Cachete Sierra iba a ser parte.

La desilusión de Chechu Bonelli

La comunicación oficial sobre la cancelación de su pasaje se dio de forma abrupta e imprevista. "La verdad es que no me lo esperaba", sentenció. Aunque la conductora optó por mantener una postura comprensiva frente a los argumentos que recibió: "Me dijeron que trate de bancar a ver si más adelante puede salir la posibilidad de ir", contó.

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"No me enojé, me desilusioné. Estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial y tenía la logística ya organizada", detalló sobre el cuidado de sus tres hijas.

De todos modos, la periodista decidió conservar el optimismo y se enfoca en las instancias decisivas del campeonato. "Estoy con la esperanza y expectativa de que si Argentina pasa fase de grupos y llega a 16avos pueda reflotarse el viaje", manifestó.

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