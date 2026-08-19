El filoso posteo de Chechu Bonelli tras el compromiso de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras

La noticia del compromiso de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras, que anticipa los planes de casamiento entre el ex Banfield y la modelo, volvió a poner a Chechu Bonelli en el centro de la escena luego que la periodista hiciera un picante posteo.

Unos días después de que trascendiera que Darío Cvitanich le había pedido casamiento a su actual pareja, Chechu Bonelli sorprendió con un posteo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales.

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Chechu Bonelli publicó en Instagram una serie de fotos en las que se la ve posando dentro de un auto, con un look de cuero, De todos modos, lo que más llamó la atención fue el mensaje que eligió para acompañarlas.

“Nunca se salten la etapa de estar solos… Hay mucha, mucha paz ahí”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, que puede leerse en referencia a su actual soltería y al compromiso de su ex.

El posteo anterior de Chechu Bonelli

Días atrás, Chechu Bonelli también había compartido otra producción de fotos con una frase que había llamado especialmente la atención a sus miles de seguidores en las redes sociales.

“Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”, había escrito y esa publicación también había coincidido con las repercusiones por el supuesto compromiso de Darío Cvitanich.