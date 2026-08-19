Una empresa de colectivos de Lomas participó de una feria internacional

Se realizó del 11 al 13 de agosto en Sao Pablo .

La empresa de transporte público de pasajeros de Lomas de Zamora Yitos SA , viajó a San Pablo para conocer las nuevas tecnologías que podrían marcar el futuro del transporte público. La compañía, que actualmente opera seis líneas de colectivos en el distrito, participó de Lat.Bus 2026 , donde la electromovilidad se convirtió en una de las grandes protagonistas.

La Feria Latinoamericana del Transporte Público, Movilidad Urbana y Tecnología de Autobuses se realizó entre el 11 y el 13 de agosto en el predio Sao Pablo Expo y reunió a las principales marcas y empresas vinculadas al transporte de pasajeros. A Yitos lo invitó Buswagen, concesionario de Volkswagen, la participación tuvo especial interés para la compañía lomense ya que su parque móvil está compuesto: un 30% de unidades Volkswagen y un 70% de unidades Mercedes-Benz.

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"Para Yitos S.A., participar de este tipo de encuentros permite incorporar ideas, comparar tecnologías y anticipar escenarios. Entender hoy lo que está desarrollando el mundo es una herramienta fundamental para tomar mejores decisiones sobre el transporte público del futuro", explicaron.

Durante la feria estuvieron presentes marcas como Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania, Volvo, Iveco y BYD, que exhibieron vehículos y tecnologías destinadas al transporte de pasajeros. Uno de los principales aspectos que llamó la atención de la delegación de Yitos fue el protagonismo de la electromovilidad. Según el relevamiento realizado por la empresa, cerca del 95% de las novedades y soluciones observadas estuvieron vinculadas con buses eléctricos.

A la empresa de colectivos Yitos la invitó Buswagen, concesionario de Volkswagen.

Los colectivos eléctricos presentan una mecánica más sencilla y una cantidad considerablemente menor de componentes que los vehículos tradicionales a combustión. Esto permite reducir las necesidades de mantenimiento y podría representar menores costos operativos. Sin embargo, su incorporación todavía implica una inversión considerable: "de tres veces el valor de un colectivo convencional a gasoil o a gas", detallaron desde la empresa.

Y agregaron que se requiere una infraestructura de carga que abarca la potencia eléctrica, cargadores e instalaciones. Como referencia, desde Yitos señalaron que una instalación con capacidad para cargar dos colectivos puede rondar los US$50.000, sin contemplar otras adecuaciones que pueda requerir cada establecimiento.

En Lat.Bus 2026 tuvo protagonismo la electromovilidad.

El gas es otra alternativa para Argentina

La empresa también analizó durante la feria las posibilidades que ofrece el gas como combustible para el transporte público en el país. Esta alternativa presenta un atractivo debido a las características y disponibilidad, sin embargo, existen dificultades para implementarla a gran escala ya que la red de gas no alcanza a todas las unidades y las que comienzan a llegar al mercado están vinculadas principalmente con fabricantes chinos.

Otro desafío esta relacionado con la infraestructura de abastecimiento, la inversión necesaria para instalar compresores y sistemas de carga es diferente cuando se rata de una flota completa.

"La electrificación aparece con enorme fuerza y el gas constituye otra alternativa a considerar en nuestro país, pero ambas tecnologías requieren resolver previamente cuestiones de costos, infraestructura y disponibilidad energética", subrayaron desde Yitos.