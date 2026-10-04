Se quedó sin trabajo y ahora vende sus artesanías en la puerta de su casa en Villa Galicia

Verónica pone su stand con toda su producción en la vereda de Cerrito 1799, Villa Galicia. Verónica pone su stand con toda su producción en la vereda de Cerrito 1799, Villa Galicia.

En la puerta de su casa de Villa Galicia, Temperley, donde nació y creció, Verónica Gil armó su puestito para vender moños para el cabello que ella misma hace con sus manos. Lo hace para llegar a fin de mes y poder salir de esta crisis.

Desde hace dos meses, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 18, menos cuando llueve, Verónica pone su stand con toda su producción en la vereda de Cerrito 1799. Su emprendimiento tiene nombre: Mundo Moño. “Hago todos estos moños para el cabello, para bebés, niñas, adolescentes y adultas mayores también. Y hago también muñecos, peluches, todo hecho a mano”.

Verónica se había quedado sin trabajo y cayó en una depresión profunda. Su marido fue el que le dio ánimo para salir a la vereda con su emprendimiento. “Yo trabajaba en Desarrollo Social en Florencio Varela. Era secretaria. Me quedé sin trabajo a partir de los recortes, a partir de que subió este nuevo presidente. Me dije ‘algo tengo que hacer para salir de esta crisis económica que estamos teniendo’, recordó.

Solidaridad en Villa Galicia Ella no está sola. Cuenta que los vecinos la ayudan, le compran, vivan cerca o lejos de ahí: “Lo que más me gusta de Villa Galicia es la solidaridad que hay entre los vecinos. Cuando pasa algo grave, ahí están todos unidos para ayudar a su prójimo”.

Pero esto no queda acá: tiene sueños. “El sueño más grande que tengo es tener un local tipo shopping. Hacer moños, hacer muñecos, peluches de tres metros de alto, de dos metros, de un metro y medio y hacer felices a todos los niños y a todas las niñas que quieran consumir mi producto”, cerró esta emprendedora que todo se logra “proponiéndoselo”, con “tiempo, dedicación, voluntad”: “Hay que darle para adelante.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Villa galicia