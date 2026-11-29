Vani y Leo son los papis de las trigemelas que, a pesar de las travesuras constantes aseguran que están "locos de amor por ellas".

Victoria, Delfina y Julieta son las trigemelas de Lomas que no paran de hacer travesuras como cualquier niño de 6 años, pero ellas se potencian por tres.

Con apenas 6 años, Victoria, Delfina y Julieta Chainski Catalá, las trigemelas de Lomas, brindan mucho material a sus seguidores porque video que suben, se viraliza por el desenfado, la simpatía, pero sobre todo por las travesuras, que son el eje central de sus días, según contaron sus papis: Vanina y Leonel .

"La verdad que están tremendas. No paran de sorprendernos, todo el tiempo hay algo nuevo, todo el tiempo hay un berrinche nuevo, una ocurrencia nueva y algún cambio que hacer", comenzó contando el papá de las chicas que es además quien las filma y sube el contenidos a la cuenta @lastrigemelas

Delfi, Juli y Vicky fueron noticia hace más de 6 años atrás cuando se conoció que una mamá primeriza de Lomas transitaba un embarazo trigemelar que se dio en forma natural y según los médicos ocurre un caso así cada 200 millones de embarazos. Las nenas nacieron prematuras en plena pandemia y la repercusión sigue hasta hoy porque sus padres comparten cada etapa de sus vidas junto a la comunidad que crearon en sus redes sociales.

Hace unos pocos días, uno de los videos que más se viralizó fue un reel en el que se las ve trepando un marco de la puerta. "La realidad es que cada vez que subimos algo, no solo recibimos el cariño de la gente que nos agradece y nos envían mucho afecto, también suben los seguidores", relató Leonel.

En tanto, Vani siente que tiene tres mini adolescentes en la casa: "Hay respuestas que no sé de donde las sacan, como 'te odio', 'dejame en paz'".

Sobre el tema de ser tres, los padres recalcaron que no es un dato menor porque, "tienen días en los que están tranquilas y días en los que están totalmente potenciadas. Al ser tres se potencian entre ellas mismas y a veces es para bien, pero otras veces es para mal".

Trepar puertas y escribir paredes en el top de las travesuras

Según cuentan, ellas se van potenciando en las travesuras. El viral de la puerta es el top de todos, pero según contó Vanina, también todo lo que sea pintar es lo que más les gusta. "El escribir las paredes es una de las típicas que me hicieron de chiquititas, pero lo están haciendo ahora de nuevo, entendemos que es porque están aprendiendo a escribir. Entonces, al saber el nombre de ellas, el de las amigas, nuestras paredes se llaman Alma, por ejemplo, porque es la mejor amiga de las tres", relató la mamá con un alto rango de paciencia.

Pero no sólo escriben las paredes, también los muebles: "Me di cuenta que han agarrado una fibra y han escrito sus iniciales en el mueble de los juguetes, dice BJD y la otra vez hicieron lo mismo en un mueble, pero en ese caso agarraron un delineador líquido".

El escribir las paredes es una de las típicas que me hicieron de chiquititas, pero lo están haciendo ahora de nuevo. El escribir las paredes es una de las típicas que me hicieron de chiquititas, pero lo están haciendo ahora de nuevo.

Por este tema de escribir paredes y muebles tienen prohibido ingresar con fibras a la habitación, pero ellas se las ingenian igual. Según Leonel "agarran el control remoto y lo rayan contra la pared" para que quede claro que igual pueden dejar huellas en la pared.

Sobre la personalidad de cada una las describieron de la siguiente manera: "Victoria es la traviesa, la trepadora y la tóxica porque es muy cariñosa, pero no quiere que Leo se me acerque y me de un beso, ni que me abrace, nos separa", dijo Vani y añadió que otro rasgo de ella es que es muy coqueta: "Hoy a la mañana la encontré peinándose las cejas en el baño".

Julieta también es coqueta, según contaron, pero "un toque menos que Victoria. Es muy cariñosa, pero terca y se queja que le damos menos a ella que a las hermanas, cosa que nunca hacemos".

Por último, sobre Delfina destacaron que es la hermana mayor: "Es el calco de Vani. El carácter de Vani, los arranques de Vani, le cuestan las matemáticas como a Vani", señaló Leonel.

No pelean y se cuidan entre ellas

A pesar de las cientos de travesuras multiplicadas por tres que se pueden mandar cada día, los padres contaron que no son de pelearse, sólo tienen algunas discusiones de hermanas, pero enseguida están bien porque son muy compañeras: "Se enojan y se reconcilian con ellas mismas al momento, resuelven sus problemas entre ellas, discusiones por algún dibujo, por algún papel, por algún color o lo que sea".

"Nosotros siempre actuamos de mediadores, para hacerles entender que son hermanas, que tienen que cuidarse y que siempre van a estar para ellas", resaltó Vanina.

Ambos contaron que siguen con una rutina bien estricta para estar organizados con los horarios, sobre todo los de la noche que tienen que estar durmiendo las tres a las 20 o como máximo a las 22. "Lo más lindo de esta etapa es lo compañeras que son, lo cariñosas entre ellas y con nosotros. Lo malo es que crecen muy rápido y nos pasa de querer aprovechar cada momento, básicamente estamos locos de amor por ellas a pesar de sus travesuras", concluyeron los padres de las "tri" de Lomas.

Mirá algunos de los videos virales:

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