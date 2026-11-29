Hubo un cambio de último momento en los que respecta a las vacaciones del plantel profesional de Lanús con vistas a la temporada 2027 de la Liga Profesional. El mismo tiene que ver con la extensión, una medida adoptada por el cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino .

Lanús disputó su último partido oficial el domingo 22 de noviembre, ocasión en la que perdió frente a River Plate (3-1) en el estadio Monumental y quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura.

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El plantel Granate iba a seguir entrenando hasta el viernes pasado y ponerle fin a la temporada 2026. Sin embargo, hubo marcha atrás y el descanso deberá esperar cuatro días más para cerrar el año.

Luego del fin de semana libre, el plantel de Mauricio Pellegrino retomará las prácticas este lunes por la tarde en el Polideportivo Lorenzo D’Ángelo hasta el próximo jueves 3 de diciembre.

La fecha confirmada de regreso

Luego de la última práctica los dirigidos por Mauricio Pellegrino entrarán en período de licencia hasta el sábado 2 de enero, cuando el plantel comience en las instalaciones del club la preparación de la pretemporada del primer semestre del calendario futbolístico 2027: Torneo Apertura, Copa Sudamericana y Copa Argentina como objetivos a lograr.

Entre tanto, se aguarda para esta semana que comienza los anuncios oficiales de las extensiones de contratos del volante Marcelino Moreno y el técnico Mauricio Pellegrino. En el caso del jugador por tres temporadas y el DT hasta diciembre de 2027. Ambos encaminados.

También se analizará la situación de aquellos futbolistas que deben regresar al club y ver si la dirigencia recibe alguna oferta por algún jugador en particular para negociar en el próximo mercado de pases.