Marcelino Moreno, muy cerca de renovar su contrato con Lanús.

Lo que hace unos días parecía muy difícil, ahora parece estar más cerca de concretarse: Marcelino Moreno está muy cerca de renovar su contrato con Lanús, luego de idas y vueltas de meses.

El lunes por la tarde se reunieron Nicolás Russo, presidente del club; Alejandro Marón, vice, y Agustín Pelletieri, representante del futbolista. Apenas salieron de ese encuentro, de ambos lados coincidían en que la charla había sido positiva.

Lo primero que se supo fue que Lanús le ofrecía a Marcelino Moreno una mejora en cuanto a lo económico con respecto a las anteriores charlas y también un vínculo cuya extensión era de tres años, algo que había pedido el futbolista.

Si bien varios medios partidarios lo dan ya cerrado al asunto, Fortaleza Granate aclaró que, si bien está muy avanzada la negociación, no está completamente terminada. Se espera que para este fin de semana quede todo resuelto.

De esta manera, Lanús se estaría asegurando a su mejor jugador, por el cual varios clubes no sólo del fútbol argentino sino también de Sudámerica ya empezaban a poner los ojos ante la posibilidad de que quedara libre.

Compartí esta nota en redes sociales:







