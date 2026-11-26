El almuerzo será este sábado en el Bodegón del Club Para Siempre.

La solidaridad vuelve a ser el motor para sostener un espacio que cumple un rol importante en la comunidad de Banfield . Frente a las situaciones edilicias, legales y económicas que necesita resolver para seguir creciendo, la Sala Cestoni organizará un almuerzo a beneficio con el objetivo de recaudar fondos y darle un nuevo impulso a la institución que tiene más de 90 años de historia.

El encuentro se realizará este sábado, a las 12, en el Bodegón del Club Para Siempre ubicado sobre la calle Melo 560 . "Queremos invitar a los vecinos a compartir un mediodía diferente con pizza libre, buena compañía y, sobre todo, con un gran espíritu de solidaridad. El Club Para Siempre, que nos viene ayudando desde el principio, vuelve a abrir especialmente sus puertas así que estamos muy agradecidos por el acompañamiento", destacaron desde la Comisión Administradora de la Cestoni.

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Ubicada en Rincón 143. La Sala Cestoni de Banfield cumple 91 años y refuerza su rol comunitario

En el a lmuerzo solidario habrá pizza libre y un show de música para que los vecinos disfruten de un lindo momento en el pintoresco bodegón del club y aporten su granito de arena para que la sala pueda seguir adelante. Las entradas tienen un valor $20 mil y se pueden adquirir mandando un mensaje de WhatsApp al 11-5990-6191.

La Cestoni viene impulsando diferentes eventos y actividades para juntar fondos y seguir sosteniendo sus actividades. La última tuvo lugar en el Centro de Jubilados Sueño de Amigos, donde hicieron una lotería familiar con premios para los participantes.

Un centro de salud histórico de Banfield que refuerza su rol comunitario

La Sala Cestoni tiene 91 años de historia y es una de las instituciones emblemáticas de Banfield. Desde febrero del año pasado hay una nueva Comisión Administradora que trabaja con mucho esfuerzo para que crezca tanto a nivel sanitario como social. Lamentablemente, heredaron un conflicto legal de la gestión anterior que necesitan resolver cuanto antes para evitar que la situación se agrave.

A pesar de las dificultades económicas, en la Sala hicieron reformas edilicias e incorporaron nuevos servicios. "En un año y medio abrimos 2 consultorios, sumamos nuevos profesionales de salud y diferentes talleres para la comunidad. También renovamos la planta alta del edificio, que estaba deteriorada", contaron desde la Comisión.

La Sala Cestoni brinda atención médica y diferentes talleres para la comunidad.

En la Cestoni hay medico clínico, pediatría, podología, gastroenterología, kinesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psicología, neurología, fonoaudiología, ginecología y vacunación. También dan clases de yoga, gimnasia, actividades físicas adaptadas y talleres de tejido, pintura, literatura y percusión.

Ante cualquier consulta está disponible el número de WhatsApp 11-5990-6191. Los vecinos también pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 18.30, a la institución ubicada sobre la calle Rincón 143.