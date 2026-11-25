En el escenario, Dina Indarte de Banfield disfrutando de una noche junto a su banda favorita: No te va a Gustar.

Lo que anhela todo artista que está creando un camino en el mundo musical es lo que logró la talentosa cantante de Banfield Dina Indarte, que se subió al escenario este fin de semana en Quilmes para cantar con su banda favorita No Te Va a Gustar y contó los detalles de una noche que para ella será inolvidable.

"Fue una locura, un sueño hecho realidad", fue lo primero que dijo emocionada la artista que fue invitada por el mismísimo cantante de la banda uruguaya a compartir una parte del show que dieron en Quilmes el último fin de semana. "Emiliano (el cantante) vio una nota que me hicieron en canal 9 donde me preguntaron con quién quería cantar y me escribió en mi cuenta de Instagram", detalló sobre ese primer contacto.

Para una artista en ascenso como Dina, poder cantar junto a una de las bandas con una gran trayectoria y tan popular como NTVG parecía algo muy difícil de conseguir. "Fue re loco porque los admiro mucho desde mis 12,13 años que sigo a la banda y los pude ir a ver en vivo cuando se presentaron en el Hipódromo de Palermo", recordó.

Sobre las sensaciones de la noche en la que cumplió su sueño, Dina comentó: "Me sentí muy bien. Al principio estaba muy nerviosa, pero luego todo bien".

La jornada comenzó temprano porque Dina fue invitada por la banda a realizar la prueba de sonido para cantar el tema "Chau", así que su nivel de nerviosismo comenzó desde el viaje que hizo de Banfield a Quilmes. Cada momento, lo fue compartiendo en su cuenta de Instagram @dinaindarte_ a través de las historias.

"Me trataron muy bien y fueron re buena onda", contó sobre la banda uruguaya que mostraron en todo momento una generosidad hacia la artista local. "Sentí también como una magia, pensaba que era una locura, pero también era algo que soñaba hacer y vivir y eso también me impulsó a cantar donde sea y como sea y buscar siempre conectar desde lo genuino que sea todo natural y nada forzado. Porque todo se dio muy naturalmente", destacó.

La emoción de Dina

La vida artística de Dina la ha sorprendido muchas veces, comenzó a cobrar protagonismo por los videos que se fueron haciendo virales de las personas que la filmaban cuando cantaba en la estación de tren de Banfield. Desde ese momento la comenzaron a llamar de los medios, logró preparar su música y hasta formar su propia banda.

Pero cantar un tema con NTVG fue una grata sorpresa para ella. "Después del recital y fuera del momento de la performance aproveché y lloré mucho. Al otro día del show me levanté, vi todos los videos y seguía llorando", expresó con total sinceridad.

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Además pudo estar con todos los integrantes de NTVG y el cantante Emiliano le firmó un papel para que ella pueda tatuarse. "Fue todo tan maravilloso y la onda de ellos un 100 porque hasta me invitaron a participar del cierre del show, se acercó el trompetista de la banda, Denis Ramos, y me dijo 'cuando cantemos el último tema, venite a agitarla con nosotros' y así fue", señaló con una felicidad plena.

Sobre lo que se viene, comentó que este jueves va a presentar una session con una serie de cover en su cuenta de YouTube junto a la banda Pueblo de los Artistas, a las 18.30. Entrar en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCjL-L_goGSHDDUQiCeEsYqg

Mirá la performance de Dina con NTVG