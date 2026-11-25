Hace más de 50 años, Raquel Della Colletta, más conocida como Lily, puso en marcha un comercio de indumentaria en Lomas de Zamora . Milly Canal está ubicado en la Galería Oliver, en el local 66-67 y hoy suma un nuevo capítulo: Lily fue seleccionada como finalista del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2026.

La nominación al Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2026 llegó después de más de 50 años de trabajo y representa un reconocimiento especial a una historia profundamente ligada a Lomas de Zamora. Con el paso del tiempo, aquel proyecto surgido en 1974 se transformó en una historia familiar que atravesó generaciones, cambios en la manera de vender y momentos difíciles.

Raquel compite con Milly Canal en la categoría Liderazgo Empresarial , una de las distinciones que entrega la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). "Que nuestra comunidad reconozca esta trayectoria significa muchísimo, porque es justamente la gente la que nos acompañó, confió en nosotros y nos permitió llegar hasta acá", subrayó Georgina , hija de Lily en diálogo con La Unión .

Para ella, además, hay una persona que ocupa un lugar central en ese reconocimiento: su mamá, que a sus 82 años todavía continúa trabajando en el local. "Para nosotras, verla seguir adelante, con tanto amor por lo que hace, es un orgullo enorme y un ejemplo de vida", destacó.

Este miércoles Raquel Della Colletta representará a Milly Canal en la ceremonia de premiación que se realizará en el salón Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí competirá con empresarias de distintos puntos de la provincia. Para Georgina, el reconocimiento es también una forma de mirar hacia atrás y valorar todo lo construido. "Nunca imaginé que aquel sueño que comenzó hace más de 50 años pudiera llegar hasta este lugar", enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Moda, accesorios y deco | Lomas de Zamora (@millycanal) La presentaron en el Salón de las Américas en la sede de la Cámara de Lomas.

Desde 1974 en el negocio

Actualmente, Lily tiene 82 años y todavía continúa trabajando en el local, una presencia que para sus hijas Georgina y Mercedes representa más que una ayuda cotidiana, es la continuidad de una historia que comenzó hace más de cinco décadas.

"Llegar a este reconocimiento después de más de 50 años de trabajo es una emoción enorme. Es mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido, los sacrificios, los desafíos, los momentos felices y, sobre todo, todo el amor que pusimos en este proyecto desde el primer día", contó.

Para ella, una parte fundamental de esa historia está en las enseñanzas que recibió de su mamá: "Aprendimos que las cosas se construyen con esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, con amor. Que detrás de cada cliente hay una persona, y que el vínculo, la confianza y el cariño son tan importantes como el producto que uno ofrece".

Lily tiene 82 años y todavía continúa trabajando en el local.

Más que vender ropa

Con más de cinco décadas de actividad, Milly Canal fue atravesando los cambios propios del comercio. Las formas de comprar y vender se transformaron, aparecieron nuevas herramientas y las redes sociales pasaron a ocupar un lugar cada vez más importante.

Para Georgina, sin embargo, hay algo que no cambió: la cercanía con las clientas. "Muchas clientas nos acompañan desde hace años, otras llegaron más recientemente y algunas generaciones de una misma familia han pasado por nuestro local. Eso es algo que nos emociona muchísimo", sostuvo.

Ese vínculo es, para ella, uno de los principales rasgos que distinguen al local: "No vendemos solamente ropa, construimos relaciones, compartimos momentos y somos parte de la vida cotidiana de muchas mujeres", señaló.

En el local hay productos de moda, accesorios y deco.

Los desafíos de mantenerse vigente

El camino también estuvo marcado por momentos difíciles, uno de los más importantes fue la pandemia, cuando tuvieron que cerrar sus puertas y la familia debió encontrar nuevas formas de continuar. "Fue un momento que nos obligó a reinventarnos, a aprender y a adaptarnos rápidamente a nuevas formas de trabajar", recordó.

Las redes sociales y la tecnología se convirtieron entonces en herramientas fundamentales para mantener el contacto con las clientas. También aceleraron el desarrollo de la tienda online y permitieron explorar maneras de vender y comunicarse.

Pero los desafíos no terminaron con la pandemia. Actualmente, el comercio atraviesa otro momento complejo y la familia volvió a poner el foco en adaptarse a las necesidades de sus clientas. "Mantenernos unidas, ajustar la propuesta para seguir siendo competitivas, confiar en nuestra experiencia, escuchar a nuestras clientas y adaptarnos a sus necesidades es para nosotras la clave para salir adelante", afirmó.