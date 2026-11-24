Lomas de Zamora sumará nuevos sectores de calistenia.

El Municipio de Lomas de Zamora incorporará nuevos sectores de calistenia en cuatro espacios públicos. Los trabajos incluyen la construcción de bases de hormigón, la colocación de pisos de caucho y la instalación de estructuras para realizar ejercicios al aire libre.

En qué lugares de Lomas estarán los elementos de calistenia Parque Municipal Eva Perón.

Parque Finky , en Turdera.

Plaza Colón , en Temperley.

Plaza Levalle, en Banfield. Para poner en funcionamiento estos nuevos sectores de calistenia, se construirán plateas de hormigón armado que funcionarán como soporte de las instalaciones. Sobre esas superficies se colocará un revestimiento de caucho, pensado para ofrecer mayor comodidad y seguridad durante los entrenamientos.

También está prevista la incorporación de equipamiento y estructuras específicas para desarrollar diferentes ejercicios de esta disciplina.

Por qué Calistenia en Lomas La calistenia ganó popularidad en los últimos años y se convirtió en una de las alternativas elegidas para mantenerse en movimiento sin necesidad de pagar un gimnasio. Esta disciplina utiliza el propio peso corporal para realizar ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad, y puede practicarse con equipamiento básico, como barras y paralelas, en plazas y parques.

El crecimiento de las redes sociales también contribuyó a ponerla de moda, especialmente entre los jóvenes, a partir de videos que muestran desde rutinas sencillas hasta movimientos de gran dificultad. Además, permite avanzar progresivamente según las capacidades de cada persona y favorece el entrenamiento grupal, con espacios de encuentro e intercambio entre quienes practican la actividad.

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