El juvenil Thomas De Martis debutó en la Serie A de Italia . El delantero de Lanús, que fue cedido a préstamo a Parma , ingresó en el cierre del partido que su equipo perdió como local frente a Roma por la 12º fecha.

En el estadio Ennio Tardini, el entrenador Alberto Gilardino dispuso el ingreso de Thomas De Martis por Nesta Elphege , consumando el estreno del oriundo de Mar del Plata luego de varias suplencias.

Sigue en ascenso El nuevo logro de Thomas De Martis, la joya goleadora de Lanús

Roma se llevó la victoria por 5-1, con un póker del neerlandés Donyell Malen y otro gol del portugués Rodrigo Mora , mientras que para los Cruzados lo hizo el francés Nesta Elphege.

“No fue el resultado que queríamos contra un gran rival. Pero feliz de hacer mi debut en una de las mayores ligas del fútbol y cumplir otro sueño, ahora toca seguir trabajando para seguir mejorando. Forza Parma”, escribió Thomas De Martis en su cuenta de Instagram.

Sin lugar en el equipo de Mauricio Pellegrino, Lanús lo cedió a Parma en agosto, pasando a formar parte del equipo Primavera 1 (Sub-20) del club de la ciudad homónima de Emilia-Romana. En ese aprendizaje, el Tanque anotó cuatro goles (Genoa, Cagliari, Fiorentina y AlbinoLeffe, además de brindar una asistencia.

El traspaso desde Lanús a Parma fue a través de un préstamo con cargo por un año, prorrogable por un año más con cargo adicional y una opción de compra por el 50% de la ficha del futbolista.

El legado de otros argentinos

Ante Roma, escolta de Lazio en duelo de equipos de la capital italiana, Thomas De Martis se dio el gusto de debutar en la Serie A donde muchos compatriotas dejaron su huella.

Los primeros argentinos en formar parte de Parma fueron Roberto Sensini, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega, entre otros. Hoy, Franco Carboni, David Romero, Mariano Troilo, Cristian Ordóñez, Lautaro Valenti y Mateo Pellegrino (hijo de Mauricio, DT de Lanús) son compañeros de Thomas De Martis.