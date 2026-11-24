Flor de la V anunció al aire el viernes pasado que su programa en El Nueve llegaba a su fin y sus panelistas se enteraron de esa forma que se quedaban sin trabajo. Damián Rojo, uno de los integrantes del staff, fue lapidario con la conductora.
Flor de la V anunció en vivo que se terminaba su programa en El Nueve y sus panelistas se enteraron en ese mismo momento, generado un enorme malestar.
Flor de la V anunció al aire el viernes pasado que su programa en El Nueve llegaba a su fin y sus panelistas se enteraron de esa forma que se quedaban sin trabajo. Damián Rojo, uno de los integrantes del staff, fue lapidario con la conductora.
Damián Rojo reconoció: “Fue sorpresivo el momento. A ver, que terminara o no el programa era una posibilidad, la veníamos escuchando. En esa incertidumbre cuando entra Mandarina, primero fue un: ‘Vienen, nos quedamos todos sin laburo o no…’, porque también se abren puertas nuevas, capaz que los que vienen dicen: ‘De este equipo quiero a fulano, fulano y fulano’. Qué sé yo, todo lo que nunca supusimos es que al aire, faltando dos minutos, nos íbamos a enterar que el programa tenía fecha de vencimiento el 31 de enero".
Damián Rojo se refirió al momento en el que Flor de la V anunció el fin del programa en una entrevista con Puro Show, en El Trece, y no se guardó nada.
“Entiendo que por las caras, cuando ella dice: ‘Quiero avisar que los profesionales terminan, que me despido, que el 31 de enero no sigue el programa’, porque no sabíamos al principio si estaba contando algo personal de ella. Cuando ya dice: ‘Los profesionales no siguen, termina el programa’, la cara de todos fue: ‘Bueno, nos quedamos sin laburo el 31 de enero’”.
“Después hablamos un poco entre nosotros, quedamos como conmovidos. Pao, la productora ejecutiva, apenas salió del piso fue arriba, porque se habían enterado todos minutos antes del aire. Entonces fueron a ver cómo sigue, qué dicen. Tal vez yo, pero hablo por mí, no lo hubiese dicho al aire. Yo entiendo que ella lo dijo para ganarle a la primicia de redes, para que no salga, no nos enteremos por otros y enterarnos por ella”, especuló Damián Rojo.
El periodista criticó a la conductora por la decisión: “No sé si esperaba que nos lo adelante en el corte anterior porque hoy casualmente los dos cortes fueron muy al principio y después fue todo el programa corrido sin corte. Podría haber sido en un tape, pero era lo mismo”.
“A ver, me preguntás a mí, no hay una situación ideal para que te digan que te quedás sin laburo, pero tal vez no decirlo hoy al aire”, se quejó Damián Rojo.