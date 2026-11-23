El hermano de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Spinetta , brindaba un reportaje y hablaba sobre la muerte de sus familiares en el ciclo de streaming Fonograma. Pero en el momento exacto en el que mencionaba el tema, tres guitarras se cayeron solas y en simultáneo.

La escena ocurrió durante una entrevista en la que Gustavo Spinetta se había puesto a repasar algunos de sus momentos más dolorosos. Contó cómo en el mismo año murieron su papá y su hermano y poco tiempo después partió su mamá.

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Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años, a causa de cáncer de pulmón, poco antes había muerto su papá, Luis Santiago, que fue cantor de tangos.

11.05.- EL ESPÍRITU DEL FLACO SPINETTA SE HIZO SENTIR EN PLENA ENTREVISTA: mientras su Gustavo recordaba las pérdidas de su familia, tres guitarras cayeron de manera simultánea y su reacción quedó registrada en video. pic.twitter.com/0Unz8InilL

“En un año murieron mi viejo, Luis…”, expresó el baterista del grupo Amel y fue interrumpido por un golpe. De fondo se pudo ver como los instrumentos comenzaron a caer.

“Confirmado”, expresó con humor el conductor del programa, más conocido como Goura. “La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas. Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”, expresó Gustavo.

El hermano de Luis Alberto Spinetta durante la entrevista.

Otro fenómeno con Luis Alberto Spinetta

Cómo era de prever el momento se hizo viral en las redes sociales de inmediato y muchos lo tomaron como una señal del propio Luis Alberto Spinetta.

Un antecedente fue cuando Pedro Aznar homenajeó al Flaco a días de su muerte con un show al aire libre en Palermo y una estrella fugaz recorrió el cielo por detrás del escenario.