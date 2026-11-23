Wanda Nara quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de brindar una entrevista donde se podía observar que tenía moretones en el rostro. Marcela Tauro contó en Infama , en América TV , a qué se debían esas marcas en su cara.

Mauro Tauro advirtió que Wanda Nara tenía algunas marcas visibles en el rostro y se detuvo a observarlas, en especial de un lado de la cara. “De este lado tiene más que acá”, comentó mientras apuntaba hacia la pantalla gigante del estudio.

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A partir de esa observación, la periodista compartió una teoría sobre el posible origen de las marcas y consideró que podrían estar relacionadas con algún procedimiento estético.

“Yo le decía a los chicos, seguramente se habrá hecho un tratamiento para las ojeras”, planteó, luego de que uno de sus compañeros le consultara si podían ser consecuencia de golpes.

Lejos de inclinarse por esa posibilidad, Marcela Tauro explicó cómo determinados tratamientos pueden dejar rastros en la piel. “Te pueden hacer un relleno de ojeras, para sacar justamente las ojeras, que te inyectan (ácido) hialurónico y un pinchazo en los vasos sanguíneos, te puede quedar un moretón”, detalló.

El consejo de Marcela Tauro a Wanda Nara

Marcela Tauro aprovechó la situación para hacerle una recomendación Wanda Nara sobre cómo prepararse antes de una exposición pública. “Si ella sabe que va a haber prensa, pagate una maquilladora que te tape bien la ojera”, aconsejó.

En ese momento, le recordaron que Kennys Palacios, el asistente de Wanda, había estado a cargo de su peinado y maquillaje. “Yo lo quiero a Kennys, pero es muy difícil tapar moretones, es verdad”, respondió Marcela Tauro.

Pablo Layus sumó otra explicación posible y señaló que la iluminación de las cámaras puede hacer que ciertas marcas en el rostro se noten mucho más.

Finalmente, ante la consulta sobre si podía tratarse de cansancio o falta de descanso, Marcela Tauro no descartó esa alternativa, aunque sostuvo su primera teoría. “Puede ser mal dormida, pero para mí como que se quiso rellenar y le quedó, con el tratamiento, el moretón”, concluyó.