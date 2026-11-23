Un video de Martita Fort y Pablo Migliore , compañeros en MasterChef Celebrity , hablando en un boliche despertaron rumores de romance paralelo. La influencer viene de separarse de Juan Manuel Ramírez en medio de un escándalo y el exfutbolista está casado.

Él hizo un gesto de que se sacaba la alianza que pudo haberse malinterpretado. La influencer no quiso estar involucrada en una polémica y salió a explicarlo rápidamente.

Se pudrió todo. El ex de Martita Fort, sin vueltas: "Estoy al horno con tantas mentiras"

Martita Fort comentó el posteo de Visión Show donde mostraba su complicidad con Pablo Migliore y aclaró: "Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo". La influencer hizo referencia a la forma en la que había descrito a su hombre ideal en una entrevista.

Martita Fort explicó qué tipo de vínculo tiene con Pablo Migliore y todos los participantes del reality: "Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también".

El posteo de Martita Fort.

Se divulgaron varios videos de esa salida de los cocineros amateurs, donde se notó que son unidos y la pasan bien fuera del certamen de Telefe.

"Muy lindo grupo", aseguró Marta Fort y no hay dudas de que así es. Es la segunda vez que vinculan a Pablo Migliore con la compañera de MasterChef Celebrity. Ya le había pasado con la China Ansa, algo que desmintieron ambos. El exfutbolista, igualmente, se mostró despreocupado porque tiene un matrimonio establecido.