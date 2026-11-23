Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana definieron las medallas de Masterchef Celebrity en una noche de beneficios llena de emoción por los platos dedicados a las infancias de los participantes. Hernán Coronel de Mala Fama fue el más destacado con su pizza.

La aparición de una foto de su infancia alteró a Hernán Coronel . El músico se emocionó al encontrar una imagen suya de niño y una carta de su maestra de primaria, antes de preparar un plato inspirado en aquellos años durante el capítulo de este domingo.

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“Yo tengo casi ninguna foto de cachorrito y acá está”, dijo el participante del certamen de Telefe al ver el retrato dentro de la caja misteriosa. “Cuando no era tan feo, ¿no?”, comentó. Luego describió la imagen: “Era así chiquitito y con cara de trampera”, dijo el cantante con clásica forma de hablar.

La carta que acompañaba la fotografía fue leída por Wanda Nara . “Tu desfachatez y amor por la música nos ha mostrado a un niño asombroso. Seguí siendo como sos, que te espera un futuro brillante. Te quiero. Tu maestra”, decía el mensaje dirigido al cantante por una maestra de su infancia.

La medalla dorada de MasterChef Celebrity

Cuando llegó el momento de la verdad, Mala Fama presentó una pizza a la piedra con muzzarella, fugazzeta, jamón, panceta y “chimirriquis”, a la que bautizó “La parabronca”.

Explicó que el nombre remitía a una escena de su infancia: cuando atravesaba una situación de pobreza, su padre preparaba pizza con harina y queso para resolver la comida. “La bronca del hambre”, resumió.

El cantante precisó que aprendió a hacer pizza a los 11 años y que, para esta prueba, pudo sumar más ingredientes a la receta. “Tiene fugazzeta y la otra mitad es de jamón con panceta y, obviamente, muzzarella”, detalló ante el jurado. También explicó que su masa lleva una proporción de 70 de leche y 30 de agua.

“Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá”, elogió Germán Martitegui la preparación. “Está rica, está finita, está sabrosa, tiene una historia”, agregó. Damián Betular señaló que se mostró especialmente distendido mientras amasaba y cocinaba.

“La superproducción de este programa nos recontra inspiró ya con el cuaderno, con la foto de cachorritos y todo eso”, afirmó el cantante. Su noche terminó coronada por el premio mayor y obtuvo la medalla dorada.