Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) desarrolló DENG.IA un chatbot creado con inteligencia artificial que busca facilitar la prevención del dengue y acercar información confiable a la comunidad. La iniciativa tiene un objetivo concreto: transformar los datos sanitarios y las recomendaciones médicas en acciones sencillas que los vecinos puedan aplicar.

La propuesta fue impulsada por Luciana Billan , Franco Pared , Candela Santoro y Carla Magalí Stefaninski , estudiantes de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, en el marco de la materia Diseño Multimedial y bajo la supervisión de los docentes Sebastián Violante y Marcelo Ostres. El proyecto comenzó a tomar forma a partir de las noticias y alertas sobre la posible llegada del fenómeno climático conocido como "El Súper Niño" y las condiciones que podría generar para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Nuevos talentos. Un concurso de canto en Lomas premiará a los ganadores con un demo y un videoclip

"Nos dimos cuenta de que, si bien la mayoría sabemos qué es el dengue y tenemos cierta información básica sobre su forma de transmisión, no sabemos cómo actuar de manera concreta frente a determinadas situaciones", explicaron sus creadores.

A partir de esa observación, identificaron una dificultad que atraviesa a muchas campañas de prevención: la información existe, pero suele encontrarse dispersa entre diferentes organismos y plataformas, además de estar presentada en un lenguaje institucional o técnico que no siempre resulta accesible para todos.

"El problema no era la falta de información sobre el dengue, ya que existen campañas, recomendaciones y comunicados de distintos organismos de salud. El problema era que toda esa información estaba dispersa", señalaron. En ese sentido, DENG.IA busca funcionar como un canal de consulta que reúna contenidos de fuentes oficiales y científicas y los presente de una manera más sencilla, interactiva y cercana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DENG.IA | ChatBot IA sobre el Dengue. (@deng.ia.chatbot) DENG.IA busca funcionar como un canal de consulta que reúna contenidos de fuentes oficiales y científicas.

Cómo funciona el chatbot

La herramienta está diseñada como un asistente virtual de chat, al ingresar a la plataforma, los usuarios pueden realizar consultas y recibir orientación sobre distintos aspectos de la enfermedad, desde la identificación del mosquito transmisor hasta los lugares donde pueden formarse criaderos y las medidas necesarias para evitarlos.

También permite consultar sobre los principales síntomas del dengue, las recomendaciones de prevención y los sitios oficiales donde obtener información sanitaria. Sus contenidos toman como referencia portales del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los aspectos que distingue a la propuesta es que no funciona únicamente como una inteligencia artificial generativa a la que el usuario debe saber qué preguntarle. Sus creadores diseñaron una guía interactiva con diferentes puntos de partida para orientar la búsqueda y ayudar a identificar qué información es importante conocer.

"Queríamos desarrollar una herramienta que no solamente respondiera consultas, sino que también pudiera orientar al usuario y mostrarle cuáles son los aspectos importantes que debería conocer sobre la problemática", explicaron.

El chatbot también puede brindar una primera orientación informativa ante la presencia de síntomas compatibles con dengue, como fiebre alta repentina, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, cansancio extremo y sarpullido. Sin embargo, sus desarrolladores aclaran que no realiza diagnósticos ni reemplaza la consulta con un profesional de la salud. Por eso, también contempla la posibilidad de orientar a los usuarios hacia centros sanitarios cercanos.

Un mapa colaborativo para identificar posibles criaderos

Además del chatbot, el proyecto incluye un mapa colaborativo pensado para promover la participación de los vecinos en la prevención del dengue. A través de esta herramienta, los usuarios podrán señalar posibles criaderos de mosquitos utilizando su ubicación o seleccionando un punto específico en el mapa. También tendrán la posibilidad de acompañar los reportes con una descripción y una fotografía.

La intención es que esos aportes permitan visualizar sectores que podrían requerir atención y cuidado. A futuro, el equipo también proyecta incorporar información útil sobre centros de vacunación y otros datos sanitarios, diferenciando siempre los reportes realizados por los usuarios de la información proveniente de fuentes oficiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DENG.IA | ChatBot IA sobre el Dengue. (@deng.ia.chatbot) El chatbot también puede brindar una primera orientación informativa ante la presencia de síntomas.

Inteligencia artificial al servicio de la prevención

Para desarrollar la WebApp, los estudiantes utilizaron inteligencia artificial como herramienta de apoyo en las tareas de programación y codificación, lo que les permitió concentrarse especialmente en el diseño, la comunicación y el funcionamiento de la plataforma. "Una tarea que nos podría haber tomado meses, nos está tomando una semana y días", contaron sobre la experiencia de trabajar con esta tecnología.

De todos modos, aclararon que su propuesta no implica promover un uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Desde su formación en Ciencias Sociales, consideran que puede ser una herramienta útil en determinados procesos, pero remarcan que no reemplaza el trabajo de programadores, diseñadores, profesionales ni creativos. También manifestaron su preocupación por las consecuencias ambientales de estas tecnologías y la necesidad de establecer regulaciones para su utilización.

En cuanto a la organización del equipo, cada integrante asumió un rol específico: Luciana estuvo a cargo de las narrativas y la redacción de los contenidos; Franco de la dirección de arte, el diseño y la programación; Candela de la comunicación estratégica; y Carla Magalí de la coordinación general.

Cuándo se lanzará DENG.IA

Actualmente, el proyecto atraviesa su última etapa de pre lanzamiento, según adelantaron sus creadores, la presentación oficial está prevista para el próximo 16 de noviembre.

Durante el desarrollo ya realizaron pruebas con usuarios para conocer cómo interactúan con la plataforma y detectar aspectos que podían mejorarse. Según contaron, las primeras devoluciones fueron positivas, especialmente por la posibilidad de reunir información y ofrecer orientación de manera sencilla y accesible.