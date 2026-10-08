Crece el número de víctimas en el Colegio Modelo de Lomas: ya son al menos 40 las alumnas afectadas

El escándalo por las imágenes falsas de desnudez generadas con inteligencia artificial en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora continúa creciendo y ya son al menos 40 las alumnas que habrían sido afectadas.

“Primero eran 5 las personas afectadas, pero luego se fueron sumando. Pasaron a 15, a 35 y cerramos en 40. Esperamos que no haya más”, confió a La Unión la madre de una de las víctimas.

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La denuncia fue radicada ante la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora y ahora las familias aguardan el avance de la investigación para determinar quiénes participaron de la creación de las imágenes, cómo fueron obtenidas y hasta dónde llegó su difusión.

Los padres decidieron además evitar una mayor exposición de los adolescentes involucrados en el caso, especialmente de las víctimas, y dejar que sea la Justicia la que determine las responsabilidades.

La medida del Colegio Modelo de Lomas

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades del Colegio Modelo Lomas tomaron una medida respecto de los alumnos señalados.

Según pudo averiguar este medio, los adolescentes involucrados continuarán las clases de manera virtual hasta finalizar el ciclo lectivo. Además, a partir de 2027, la institución no les renovará la matrícula, por lo que deberán continuar sus estudios en otro establecimiento.

En paralelo, la Justicia ya imputó a dos alumnos de 15 años y ordenó avanzar con el análisis de sus teléfonos celulares, una medida que será clave para determinar el alcance de la producción y circulación del material y si existen otros estudiantes involucrados.

La investigación también podría determinar si hubo comercialización de las imágenes y quiénes participaron de su distribución. En principio, estaría confirmado que fueron compartidas en WhatsApp y redes. Sin embargo, todavía resta comprobar judicialmente una de las versiones que generó mayor impacto: que las imágenes hayan sido publicadas en sitios de contenido para adultos.

Esa posibilidad había sido mencionada por una de las madres durante las declaraciones televisivas realizadas mientras se desarrollaba la sentada frente al colegio. En aquella oportunidad, aseguró que las imágenes habían llegado a páginas pornográficas y que incluso llevaban los nombres y apellidos de las alumnas.