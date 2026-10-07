Lomas: acusan a alumnos de "desnudar" a sus compañeras con IA y compartir las fotos en sitios porno

La protesta de los alumnos en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora.

Alumnos de tercer año del Colegio Modelo Lomas de Zamora fueron denunciados por tomar fotografías de sus compañeras, utilizar inteligencia artificial para generar imágenes falsas de desnudez y luego compartirlas en grupos de whatsapp y publicarlas en sitios de contenido para adultos.

"Nosotros nos enteramos el jueves pasado, pero supuestamente el colegio ya lo sabía hace un mes, y en vez de comunicarnos a los padres, decidió encubrirlos", expresó Micaela , la madre de una de las víctimas, en declaraciones televisivas. Incluso, contó que algunas de las fotos habían sido sacadas en el colegio, con uniforme.

Según contó la mamá, serían cuatro los adolescentes acusados. "Vendían las fotos, eran compartidas también en grupos de whatsapp de otros colegios y también los subieron en sitios porno con nombre y apellido de las chicas", aseguró.

La denuncia quedó radicada ante la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. El caso generó preocupación entre los padres y estudiantes, que reclaman que se investigue quiénes participaron de la creación del material, cómo se obtuvieron las fotografías y hasta dónde llegó su difusión.

Por eso, esta mañana se realizó una sentada pacífica en la puerta de la escuela.

Imágenes falsas creadas con inteligencia artificial

De acuerdo con la información aportada por las familias, las imágenes habrían sido elaboradas a partir de fotografías reales de alumnas del colegio y modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial para simular desnudez, con una calidad visual que sorprende.

La dimensión del caso sería mayor a la de un episodio aislado. Según el reclamo de los padres, el material habría circulado entre estudiantes, por grupos de WhatsApp y redes sociales, y algunas de las imágenes incluso habrían llegado a plataformas externas a la comunidad educativa.