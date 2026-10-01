El descargo de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton

La banda Turf publicó un comunicado en sus redes sociales pronunciándose sobre la denuncia de una joven contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia. Siguiendo el relato del músico desmintieron las acusaciones y mostraron su apoyo al líder del grupo.

“Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, expresaron en la cuenta oficial de Turf.

Fuerte. Denunciaron a Joaquín Levinton por abuso sexual: el terrible relato de su ex

Luego, desde la banda de rock hicieron una afirmación contundente sobre el caso que tomó estado público: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia”.

En su publicación, Turf aseguró que la denunciante había iniciado una causa en 2023 que fue archivada por la Justicia, una situación que ya había contado el mismo Joaquín Levinton.

“Ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. Ella nunca ratificó la denuncia, no se presentó a la pericia y, mientras la causaba estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, dice el otro tramo del posteo.

En el descargo, Turf aseguró que esta mujer habría intentado volver a comunicarse con Joaquín Levinton, buscando hablar con él, pero el cantante no contestó.

“Todos esos mensajes serán aportados en la Justicia”, explicaron. Además, contaron que no harán públicas esas conversaciones para cuidarlos a ambos.

Joaquín Levinton, contra el “circo mediático”

Por su parte, Joaquín Levinton habló en SQP con Yanina Latorre y aseguró que tiene todas las capturas de pantalla para defenderse, pero está esperando la autorización de sus abogados para publicarlos.

El músico le explicó a la conductora del ciclo de América TV que quiere continuar con el tema únicamente por la vía legal y que no quiere hacer un "circo mediático".