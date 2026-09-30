Denunciaron a Joaquín Levinton por abuso sexual: el terrible relato de su ex

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock Turf , fue denunciado por una expareja. La joven dijo que sufrió durante los cinco años distintas situaciones de violencia física y psicológica, además de episodios de abuso sexual por parte del músico.

Según explicó Karina Iavícoli, en LAM, la joven mantuvo una relación con el músico entre 2015 y 2020 y decidió recurrir nuevamente a la Justicia después de reencontrarse con registros audiovisuales vinculados con aquellos años.

La periodista precisó en el ciclo de América TV que la mujer realizó una nueva denuncia penal. “Ayer, en la comisaría de la calle Charcas, ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal”, sostuvo Karina Iavícoli.

“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, leyó la periodista.

Terribles detalles de la denuncia por abuso sexual

El LAM contaron al aire situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta'”, detallaron.

Karina Iavícoli agregó otros tramo de la denuncia: “En una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello”.

“Sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.

Joaquin Levinton, denunciado.

La segunda denuncia contra Joaquín Levinton

La periodista de LAM también contó que la mujer había realizado una denuncia anteriormente, en 2022, pero que posteriormente decidió desistir de ella.

“Ella lo denunció penalmente en el año 2022, de la cual desistió de esta denuncia, debido a que él se enteró de que ella lo había denunciado y él le pidió que la retirara. Sin embargo, hace tres días, o sea, hace tres días antes de volver a denunciarlo ayer, ella encontró registros de aquellos videos, donde él la filmó, lo que reactivó en ella el recuerdo de esos padecimientos sufridos”, explicó Karina Iavícoli.

Según la panelista, la mujer estaría atravesando un momento de temor y preocupación por las posibles consecuencias que la denuncia pueda tener en su vida personal y laboral.

“Está muy asustada, ojalá que esto a ella no le traiga ningún problema en su trabajo, porque se siente un poco sola con su círculo familiar, ella tiene una pareja, tiene algunos familiares que no estaban de acuerdo con que ella impulsara esta denuncia, y ella siente que hay un montón de gente que no le va a creer porque lo quieren un montón a Joaquín”, sentenció la periodista.

Karina Iavícoli aseguró que la denunciante le habría contado otros episodios que decidió no hacer públicos: “Ella se refiere a otras cosas que yo no pienso decir que son impronunciables, cada uno dejará volar su imaginación y en todo caso ella, si algún día se anima o no a dar la cara lo contará a ella”.