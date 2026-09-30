miércoles 30 de septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
En el centro comercial.

Lomas: detuvieron a un delivery, acusado de resistencia a la autoridad

Según la versión oficial, el repartidor intervino para evitar la detención de un adolescente acusado de varios robos por los comerciantes del centro de Lomas.

Intervino personal de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

Intervino personal de la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

Un operativo policial en el centro de Lomas de Zamora terminó con un joven de 25 años detenido, acusado de impedir la identificación de un adolescente señalado por comerciantes de la zona por distintos robos ocurridos durante los últimos días.

Fuentes policiales precisaron a La Unión que el episodio ocurrió en la esquina de Laprida y España, donde personal de la Comisaría 1° había sido alertada sobre la presencia de un adolescente al que los vendedores identificaron y acusaron por distintos hechos delictivos sucedidos en el centro comercial.

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Las víctimas habían denunciado hechos en los que el menor habría provocado daños en comercios e ingresado a locales, además de asaltos a kioscos durante la noche.

Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar e intentaron identificarlo, varios hombres intervinieron para impedir el procedimiento. Entre ellos había trabajadores de delivery, según consta en el informe policial al que tuvo acceso este medio.

La situación rápidamente se tornó violenta y los efectivos denunciaron haber sido agredidos físicamente. En medio del tumulto, el adolescente logró escapar.

Un delivery detenido

Durante el enfrentamiento, los agentes consiguieron aprehender a L. U. V. de 25 años, domiciliado en Monte Grande, quien fue trasladado a la dependencial policial del centro y quedó UFI 19 de Lomas de Zamora.

De acuerdo con el parte policial, varios efectivos sufrieron politraumatismos leves y también se registraron daños en equipos de comunicación utilizados durante el procedimiento.

La causa fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños”. Mientras tanto, continúa la búsqueda del adolescente que logró escapar durante el operativo.

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