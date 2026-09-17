Caso Merlín Díaz: pidieron la preventiva para la gitana detenida y que se juzgue a las tres acusadas

Merlín Díaz, la peluquera de Budge que se quitó la vida luego de la estafa.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva para Marta Noemí Mitrovich , la gitana detenida por la estafa que derivó en la muerte de Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida tras perder sus ahorros.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el fiscal Ignacio Torrigino solicitó que la principal acusada siga tras las rejas, y que las tres imputadas sean llevadas a juicio.

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Mitrovich había sido localizada en San Ramón de la Nueva Orán, después de permanecer prófuga durante varios meses. Tras su detención fue trasladada a Lomas de Zamora y quedó a disposición de la UFI 17.

Durante la indagatoria, la acusada negó haber recibido dinero de Merlín Díaz y buscó despegarse de la maniobra. Incluso señaló a otra de las imputadas, como la mujer que habría cobrado el dinero de la víctima.

Sin embargo, para la Justicia existen elementos suficientes para avanzar con la acusación y solicitar que Mitrovich permanezca detenida mientras continúa el proceso.

Estafa de una banda de gitanas

La causa tiene como eje la denuncia de que las mujeres habrían engañado a Merlín Díaz mediante una supuesta “limpieza espiritual”. Según la investigación, la joven fue convencida de que tenía una maldición y entregó una importante suma de dinero bajo la promesa de solucionar el supuesto problema.

La investigación había tenido distintos movimientos durante los últimos meses. Dos de las imputadas habían obtenido beneficios procesales mientras que Marta Mitrovich permanecía prófuga y con pedido de captura.

Incluso había existido un acuerdo para que Mitrovich se presentara ante la Justicia y cumpliera la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la mujer finalmente no se presentó y el acuerdo fue revocado.